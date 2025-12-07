Musk hovorí o cenzúre v EÚ. Sikorski ostro: Choďte na Mars, tam nacistické pozdravy necenzurujú

Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X v piatok pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti. Musk následne v reakcii zverejnil viacero príspevkov, v ktorých EÚ kritizoval pre zavádzanie cenzúry a vyzval na jej rozpustenie.„Ako dlho potrvá, kým EÚ zanikne? Zrušiť EÚ,“ napísal Musk v jednom z príspevkov.Čítajte viac Elon Musk navrhuje rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ jednotlivým štátom
„Choďte na Mars. Tam nacistické pozdravy necenzurujú,“ odpovedal na jeho príspevok Sikorski. PAP pripomína, že Muskova spoločnosť SpaceX pracuje na vytvorení sebestačného mesta na Marse, pričom na dopravu nákladu a ľudí chce použiť svoje rakety Starship.Čítajte viac Fašistický pozdrav po Trumpovej inaugurácii? Muskove gesto pripomínalo hajlovanie
Sikorski tiež zdieľal odpoveď ruského exprezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý Muskov návrh na rozpustenie EÚ podporil. „Ak by ešte niekto pochyboval o tom, komu slúžia všetky tieto reči o suverenite namierené proti EÚ. Tým, ktorí chcú profitovať zo zasievania nenávisti, a tým, ktorí si chcú podmaniť Európu,“ napísal.
Ako pozoruhodnú náhodu tiež šéf poľskej diplomacie označil príspevok nacionalistického ruského ideológa Alexandra Dugina, ktorý vyzval na povstanie v Európe a vyjadril podporu Muskovým návrhom. Podobne sa vyjadril aj šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev. Na X napísal, že EÚ sa snaží o zavedenie cenzúry. Sociálna sieť X a rada ďalších je pritom v Rusku zakázaná.Čítajte viac Poľsko hrozí zostrelením ruských lietadiel. Minister Sikorski Moskve: Nechoďte potom fňukať do OSN, boli ste varovaní