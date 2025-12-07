Venezuela pod tlakom USA: Pozemná operácia je nepravdepodobná, zlom musí prísť zvnútra, hovorí odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey

Čo sa v rozhovore dozviete:
- prečo sú vzťahy USA a Venezuely dlhodobo napäté a akú rolu v tom zohráva ropa
- ako sa z krajiny s najväčšími zásobami ropy stala krajina v hlbokej ekonomickej kríze
- prečo americké potápanie lodí s drogami vyvoláva kritiku doma aj v OSN
- či je reálny americký vojenský zásah a prečo ide skôr o „hru nervov“
- čo zaznelo v poslednom telefonáte medzi Trumpom a Madurom
- aká je šanca na zmenu režimu zvnútra a prečo práve rozpad moci môže byť kľúčový
- ako venezuelská migrácia destabilizuje celý región Latinskej Ameriky
- aký dopad môže mať situácia na Európu – od cien ropy až po zadržiavaných občanov
- či môže Venezuela ešte viac prehĺbiť spoluprácu s Ruskom a Čínou
Prečo USA a Venezuela dlhodobo nemajú dobré vzťahy? Aké sú hlavné zdroje napätia?
Martin Rey: Je to predovšetkým politika, pretože po obchodní stránke tie dve krajiny boli veľmi aktívne. Dokonca aj v období, keď už vo Venezuele vládol režim, ktorý nebol naklonený Spojeným štátom. Ale zo začiatku to boli iba vyjadrenia do médií, ale ďalej spolu obchodovali. Nielen ropa, ale aj dalšie komodity, ale predovšetkým išlo logicky o obchod s ropou. Ale potom verbálne útoky vtedy ešte prezidenta Huga Cháveza prešli naozaj do upadajúcej spolupráce obchodným smerom. A to je potom ďalší zdroj napätia. Takže už sa to nedá obhájiť tým, že je tam síce režim, ktorý sa vyjadruje voči Spojeným štátom nepriaznivo, ale teraz už je to aj o tom, že sú narušované dlhodobé obchodné záujmy a Donald Trump, ako aktuálny prezident Spojených štátov amerických, je na toto veľmi citlivý. On sa rád prezentuje tým, že vyjednáva dobré obchodné dohody. Takže aj toto je ďalší dôvod, prečo to napätie existuje. Jednak je to politika, ale aj ekonomika.