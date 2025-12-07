Na Belgorod spadla ruská letecká bomba

V Belgorode bol zranený civilista a v dôsledku „zásahu neidentifikovanou muníciou“ došlo k výpadkom prúdu, poškodený bol aj nákladný automobil a v dvoch domoch boli rozbité okná, uviedol gubernátor.
„V častiach Belgorodu a Belgorodského okresu sú stále problémy s dodávkou elektriny. Na mieste pracujú všetky záchranné a operačné zložky. Energetici obnovujú dodávku elektriny,“ napísal gubernátor.
Podľa miestneho portálu Pepel v meste pred výbuchom nebolo vydané žiadne varovanie pred náletom a neboli ani žiadne varovania pred prichádzajúcim bezpilotným lietadlom. Okrem toho obyvatelia krátko pred výbuchom počuli hukot lietadla letiaceho smerom k ukrajinskej hranici, dodal portál.