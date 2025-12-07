Pravda Správy Svet Na Belgorod spadla ruská letecká bomba

Na Belgorod spadla ruská letecká bomba

Na mesto Belgorod v Rusku podľa miestneho portálu spadla ruská letecká bomba a explodovala. O incidente informoval aj gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, všíma si web Ukrajinská pravda.

07.12.2025 15:06
Belgorod Foto: ,
Poškodená informačná tabuľa od projektilov a šrapnelov ukazujúca smer k ruskému mestu Belgorod pri hraniciach s Ukrajinou
V Belgorode bol zranený civilista a v dôsledku „zásahu neidentifikovanou muníciou“ došlo k výpadkom prúdu, poškodený bol aj nákladný automobil a v dvoch domoch boli rozbité okná, uviedol gubernátor.

„V častiach Belgorodu a Belgorodského okresu sú stále problémy s dodávkou elektriny. Na mieste pracujú všetky záchranné a operačné zložky. Energetici obnovujú dodávku elektriny,“ napísal gubernátor.

Podľa miestneho portálu Pepel v meste pred výbuchom nebolo vydané žiadne varovanie pred náletom a neboli ani žiadne varovania pred prichádzajúcim bezpilotným lietadlom. Okrem toho obyvatelia krátko pred výbuchom počuli hukot lietadla letiaceho smerom k ukrajinskej hranici, dodal portál.

