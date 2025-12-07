Peskov vychválil novú stratégiu národnej bezpečnosti USA. Vystríhal pred deep state

„Úpravy, ktoré vidíme, sú do veľkej miery v súlade s našou víziou,“ povedal Peskov. „Možno budeme môcť dúfať, že budeme schopní konštruktívne pokračovať v našej spoločnej práci na hľadaní mierového riešenia na Ukrajine.“
Peskov zároveň upozornil, že nová koncepcia americkej bezpečnostnej stratégie je povzbudivá, no treba byť opatrný. „Keď je všetko napísané veľmi krásne a koncepčne, to, čo sa u nich nazýva deep state, môže robiť veci inak. Preto musíme veľmi pozorne sledovať, ako sa tento koncept implementuje.“
Hovorca Kremľa reagoval na novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorú tento týždeň zverejnili v USA a ktorá načrtáva kľúčové priority Washingtonu vo svete. Vláda Donalda Trumpa predstavila novú národnú bezpečnostnú stratégiu v piatok. Ide o dokument, aký vydávajú prezidenti USA zvyčajne raz za volebné obdobie.
Nová stratégia znamená výrazný posun od univerzálneho amerického intervencionizmu k pragmatickejšiemu, národným záujmom podriadenému prístupu: USA sa viac sústredia na vnútornú politiku, technologickú a ekonomickú silu a obranu.
Dokument počíta s investíciami do zbrojenia, modernizácie jadrového arzenálu, hypersonických zbraní, kybernetickej a vesmírnej vojny. USA v nej prioritizujú ochranu vlastných hraníc a znižujú ambíciu zasahovať všade vo svete.
Stratégia tiež predpokladá prehodnotenie vzťahov s Európou – dokument kritizuje niektoré trendy v Európe, vrátane migračnej politiky, regulácií či otázok slobody slova, a počíta s menším záväzkom USA voči určitým zahraničným záväzkom.