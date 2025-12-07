Trump jr.: Ukrajina je skorumpovaná, bohatí utiekli, bojujú roľníci. USA už nebudú idiotom so šekovou knižkou

Trump mladší si myslí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predlžuje vojnu, pretože vie, že v prípade jej ukončenia by nikdy nevyhral voľby. Kritizoval aj šéfku zahraničnej politiky EÚ Kaju Kallasovú. Európske sankcie podľa neho nefungujú, pretože len zvyšujú cenu ropy, z predaja ktorej môže Rusko financovať vojnu a Európa iba čaká, kedy Rusko zbankrotuje. „To nie je plán,“ zdôraznil.Čítajte viac Európe hrozí totálny civilizačný rozklad, tvrdí Trump v novej bezpečnostnej stratégii. Brusel reaguje
Na otázku, či je možné, že jeho otec, ktorý sa uchádzal o zvolenie s prísľubom vyjednania mieru na Ukrajine, sa touto otázkou prestane zaoberať, Trump mladší odpovedal, že možno áno. Pripustil, že jeho otec je jedným z najmenej predvídateľných ľudí v politike. Prisľúbil tiež, že USA už viac nebudú „idiotom so šekovou knižkou“. Podľa Trumpa 50 percent superáut v Monaku malo ukrajinské evidenčné čísla.
„Jednou z najúžasnejších vecí, ktorej som bol počas leta očitým svedkom v Monaku, keď sme jazdili s priateľkou Bettinou, bolo, že počas bežného dňa polovica superáut, Bugatti, Ferrari, všetky mali ukrajinské poznávacie značky. Máme sa domnievať, že si na to zarobili na Ukrajine?“ povedal.
„Bohatí utiekli, nechali bojovať v týchto vojnách ľudí, ktorých považovali za sedliakov, a nemali žiadny dôvod to zastaviť, pretože pokiaľ im prichádzal vlak s peniazmi, a oni ich kradli, a nikto nič nekontroloval, lídri, teda tí, čo rozhodujú, nemali žiaden dôvod niekedy uzavrieť mier. Žiadny rozdiel oproti Putinovi – nebojovali tam synovia oligarchov, posielali tam niekoho zo Sibíri a on využil vojnu na vybudovanie svojej výrobnej základne,“ povedal Trumpov syn.
„Je jasné, že sankcie, ktoré sme uvalili, vôbec nepomohli, jediné, čo spôsobili, bolo zdvihnutie ceny ropy, vďaka čomu si v podstate mohol zaplatiť vojnu cenovým rozdielom a popritom si budoval výrobnú základňu. Nikto nemal žiaden dôvod sadnúť za rokovací stôl. Zelenskyj vedel, že už nikdy nevyhrá ďalšie voľby a oni pokračovali v kradnutí. Putin si budoval výrobnú základňu a všetko, čo nám zostalo, sú milióny mladých, úplne mladých chlapcov, ktorí zomierali pre nič,“ dodal Donald Trump jr.
Guardian pripomína, že Trump mladší nemá žiadnu oficiálnu funkciu v americkej vláde. Patrí však medzi kľúčové osobnosti v neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou). Podľa denníka jeho tvrdenia odrážajú antipatie niektorých členov Trumpovho tímu voči ukrajinskej vláde a prichádzajú v čase, keď americkí vyjednávači navrhujú, aby sa Kyjev vzdal časti svojho územia.