Maďarsko a Slovensko dajú zákaz dovozu ruského plynu a ropy na súd

Maďarsko a Slovensko budú na Súdnom dvore EÚ iniciovať zrušenie chystaného zákazu dovozu ruských energetických surovín do Európskej únie. Oznámil to v nedeľu na facebooku maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó.

07.12.2025 18:07
Bratislava a Budapešť podľa neho budú tiež požadovať pozastavenie tohto plánu, známeho pod označením REPowerEU, počas súdneho konania.

Orgány EÚ podľa šéfa maďarskej diplomacie chcú na budúci týždeň hlasovať o nariadení o zákaze dovozu ruskej ropy a plynu do Európy, čo by podľa jeho slov znemožnilo zabezpečenie dodávok energie pre Maďarsko a Slovensko a viedlo by k prudkému nárastu cien.

„Toto nariadenie je tiež obrovským právnym podvodom, pretože zjavne ide sankčné opatrenie, ktoré by si vyžadovalo jednomyseľný súhlas,“ povedal. „Je v rozpore aj so zmluvami EÚ, v ktorých sa uvádza, že energetická politika je v kompetencii jednotlivých štátov, a odporuje dokonca aj vlastnému stanovisku Bruselu,“ dodal.

Predbežnú dohodu o návrhu nariadenia v rámci iniciatívy RePowerEU, ktorý počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy najneskôr do jesene 2027, dosiahli v noci na stredu vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Pred oficiálnym prijatím ju ešte musia schváliť členské štáty a europoslanci, čo sa očakáva do konca roka.

