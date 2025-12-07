Po krádeži prišla ďalšia rana. Únik vody v Louvri poškodil knihy v oddelení egyptských starovekých zbierok

Špecializovaný web La Tribune de l'Art napísal, že bolo poškodených asi 400 kníh. Podľa neho za to môže zlý stav potrubia. Oddelenie sa už dlho, avšak neúspešne, snažilo získať finančné prostriedky na ochranu zbierky pred takýmto rizikom.
Námestník riaditeľa Louvru Francis Steinbock agentúre AFP potvrdil, že únik vody, ktorý bol objavený 26. novembra, poškodil 300 až 400 diel. Podľa neho to boli prevažne egyptologické časopisy a vedecká dokumentácia používaná výskumníkmi.
Poškodené predmety sú z konca 19. a začiatku 20. storočia a podľa neho sú „mimoriadne užitočné“, ale v žiadnom prípade nie jedinečné. Žiadna cenná vec nebola poškodená. Diela budú vysušené a odoslané na reštaurovanie, potom sa vrátia do knižnice.
Steinbock priznal, že problém s potrubím je známy už niekoľko rokov. Opravy sú naplánované na september 2026.Čítajte viac Heslo pre kamery bolo „Louvre“. Audity odhalili obrovské bezpečnostné nedostatky najslávnejšieho múzea sveta
Štyria zlodeji 19. októbra, za bieleho dňa, ukradli z Louvru šperky v približnej hodnote 88 miliónov eur. Odhalili tak zjavné bezpečnostné nedostatky v múzeu. V novembri boli kvôli stavebným nedostatkom čiastočne uzavretá jedna z galérií, kde sú vystavené grécke vázy a kancelárie.
Októbrová správa nezávislého orgánu, ktorý kontroluje verejné financie vo Francúzsku, Cour des Comptes, uviedla, že neschopnosť múzea modernizovať svoju infraštruktúru zhoršili nadmerné výdavky za umelecké diela.
Louvre je najnavštevovanejším múzeom na svete. V roku 2024 do neho zavítalo 8,7 milióna návštevníkov, z ktorých 69 percent bolo zo zahraničia.Čítajte viac Zlodeji z Louvru ponúkali časť lupu na darkwebe. Návrat šperkov vraj zmarila pomalá reakcia Francúzov