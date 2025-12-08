Pravda Správy Svet Pellegrini, Raši a Fico privítajú doživotného prezidenta. Vládcu, ktorý prinútil Putina, aby sa ospravedlnil

Ilham Alijev, ktorý vládne už viac ako dve desaťročia, dnes priletí na dvojdňovú návštevu Slovenska. Prezidenta Azerbajdžanu čakajú postupne rokovania so všetkými tromi najvyššími slovenskými ústavnými činiteľmi. O čo ide vo vzťahoch medzi krajinou pod Tatrami a štátom na pobreží Kaspického mora? A v čom stojí za pozornosť 63-ročný Alijev? V neposlednom rade: pripisuje nejaký dôležitý členský štát EÚ podobný význam Azerbajdžanu, ako to robí Ficova vláda?

08.12.2025 06:00
Azerbaijan Election Foto:
Ilham Alijev a jeho manželka Mehriban Alijevová. Snímka z Baku je zo septembra 2024, keď prišli odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách.
Premiér Fico a Ilham Alijev po spoločnom rokovaní.
Alijev si najprv vyskúšal vládnutie krátku dobu od augusta 2003, keď sa stal predsedom vlády. Pred smrťou svojho vážne chorého otca Hejdara Alieva, ktorý zomrel v decembri toho roku, takpovediac v predstihu zdedil po ňom funkciu hlavy štátu. V októbri 2003 nikto nepochyboval o tom, že štátny aparát zabezpečí, aby vznikla mocenská dynastia Alijevovcov: Ilham Alijev zvíťazil v prezidentských voľbách so ziskom bezmála 77 % hlasov (Isu Gambaru Musavata podporilo necelých 14 % voličov a Lalu Ševketovú len 3,6 % hlasujúcich občanov).

Slovensko, Azerbajdžan, zbrojárstvo

Slovenský premiér navštívil Baku v máji 2024, kde rokoval aj s tamojším lídrom. „Myšlienka dovozu plynu z Azerbajdžanu cez kontaktný bod na rusko-ukrajinskej hranici v objeme až 20 miliárd kubických metrov musí byť pre každého zaujímavá," poznamenal vtedy Robert Fico. Dodal, že medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa rozbieha spolupráca v obrannom priemysle. Aj preto v jeho delegácii bol minister obrany Robert Kaliňák. Ten už pritom navštívil Baku v januári 2024, keď tam debatoval o zbrojárstve, pričom ho prijal aj Alijev.

V novembri tohto roku Kaliňák znovu priletel do Baku, čiže už tretíkrát vo funkcii ministra obrany. Po rokovaniach informoval, že Azerbajdžan prejavil záujem o mínomety, ktoré vyrába štátny podnik ZTS Špeciál v Dubnici nad Váhom. Ide o viac-menej o novinku tejto zbrojovky: firma predstavila samohybný mínomet kalibru 120 mm na veľtrhu IDEB vlani na jar v Bratislave.

Azerbajdžan SR Baku premiér Fico návšteva Čítajte viac Fico na výjazde v Azerbajdžane: V paláci vybavil alternatívu ruského plynu, prúdiť má cez Ukrajinu

Významný exportér plynu

Vráťme sa k energetike, ktorá súvisí s diverzifikáciou importu na Slovensko. Objem potvrdených zásob zemného plynu sa v prípade Azerbajdžanu odhaduje na 35 biliónov kubických metrov. S prihliadnutím na to, koľko tejto suroviny tento štát spotrebuje, mohol by vyvážať plyn do zahraničia ešte takmer sto rokov.

Pri odstrihnutí sa od dodávok plyn z Ruska sa začalo obzerať po Azerbajdžane aj Nemecko. Nadnárodná firma SEFE, ktorá má sídlo v Berlíne, v júni tohto roku podpísala veľký kontrakt s azerbajdžanským dodávateľom. Má platnosť na desať rokov, ráta s ročným dovozom plynu v objeme 1,5 miiardy kubických metrov. „Vďaka tomuto partnerstvu otvárame novú trasu pre významné objemy plynu do Európy, čím robíme diverzifikáciu nášho portfólia a zvyšujeme bezpečnosť dodávok pre našich zákazníkov," zdôraznil vtedy vo vyhlásení šéf SEFE Egbert Laege.

Berlín a Baku plánujú aj zintenzívniť politický dialóg: nemecký kancelár Friedrich Merz pred niekoľkými dňami telefonoval s Alijevom. Azerbajdžanského prezidenta pozval na návštevu Nemecku a ten mu to opätoval so slovami, že by ho potešilo, keby aj on pricestoval.

Kaliňák: S Azerbajdžanom máme možnosť rozvíjať náš obranný priemysel
Medzinárodná kritika

Naopak, väčšine členov Európskeho parlamentu sa nepozdáva zbližovanie s režimom Alijeva. V októbri 2024 prijali návrh uznesenia, v ktorom dôrazne odsúdili dlhodobé represie proti aktivistom, novinárom a opozičným politikom. V tejto súvislosti zároveň apelovali na ukončenie závislosti EÚ od vývozu plynu z Azerbajdžanu bez ohľadu na to, že tento export by mohol čiastočne pokryť spotrebu po zrieknutí sa importu z Ruska.

Na pomery v Azerbajdžane dlhodobo poukazujú medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv. „Nezávislé mimovládne organizácie a médiá naďalej čelia svojvoľným obmedzeniam vrátane odmietnutia registrácie a prísnych požiadaviek na podávanie správ," upozornila okrem iného Amnesty International. Human Right Watch v hodnotiacej správe za minulý rok o Azerbajdžane konštatovala aj toto: „Úrady sa v roku 2024 zamerali na významných kritikov v novej vlne zatýkania nadväzujúc na podobné zásahy z predchádzajúcich rokov. Vzniesli nepravdivé alebo skresľujúce obvinenia proti politickým oponentom, novinárom a občianskym aktivistom."

Alijev má povesť autokratického vládcu, ktorý zvýrazňuje svoju moc napríklad tým, že jeho pravou rukou sa stala manželka. V roku 2017 vytvoril funkciu viceprezidenta a do tejto funkcie vymenoval svoju ženu Mehriban Alijevovú. Silné slovo jej patrilo už predtým, lebo od roku 2013 je podpredsedníčka vládnuce strany, ktorú vedie jej manžel.

kazachstan Čítajte viac Štyri zdroje: Lietadlo nad Kazachstanom zostrelilo Rusko. Baku očakáva priznanie Kremľa

Existuje vysoká pravdepodobnosť, že Alijev sa udrž pri moci až do konca svojho života. V referende, ktoré sa uskutočnilo v marci 2009, si dal schváliť zmenu ústavy, ktorá mu poskytuje možnosť uchádzať sa bez obmedzenia o funkciu hlavy štátu. Dovtedy mohol kandidovať v prezidentských voľbách iba dvakrát, ako býva pravidlom v demokratických štátoch vrátane Slovenskej republiky. Po tejto zmene sa o ňom hovorí ako o doživotnom prezidentovi.

Zostrelenie lietadla deň po narodeninách

V ostatných mesiacoch Alijev pútal pozornosť na medzinárodnej scéne v dvoch prípadoch. V auguste 2025 v Bielom dome podpísal mierovú dohodu, ktorú sprostredkoval prezident USA Donald Trump. Jej cieľom sa stalo ukončenie dlhoročného konfliktu v Náhornom Karabachu (Arménsko zastupoval vo Washingtone premiér Nikol Pašinjan). Druhý prípad sa týka vyostrených vzťahov Baku s Moskvou.

Kauza súvisí takpovediac s krvavým darčekom pre Alijeva: narodeniny oslavuje 24. decembra a 25. decembra 2024 ruská protivzdušná obrana omylom zostrelila azerbajdžanské civilné lietadlo na trase Baku – Groznyj. Namiesto ukrajinského dronu Rusi zasiahli v hustej hmle stroj s 62 osobami na palube. Lietadlo sa zrútilo pri pokuse o núdzové pristátie.

Ilham Alijev, Azerbajdžan Čítajte viac Šok v postsovietskom priestore: Azerbajdžan ukázal Rusku červenú. Čo sa to deje s Kaukazom?

V Moskve popierali svoju zodpovednosť. Dokonca sa snažili zvaliť vinu na zrážku stroja s vtákmi. Medzi Ruskom a Azerbajdžanom vypukla najväčšia roztržka od zániku Sovietskeho zväzu. Alijev nevidel ochotu Kremľa urovnať spor a preto v máji tohto roku neprišiel do Moskvy na oslavy 80. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Medzištátne vzťahy sa zhoršili aj v súvislosti s raziami proti Azerbajdžancom v Rusku a zároveň proti Rusom v Azerbajdžane.

Ukončenie roztržky

Ruský prezident Vladimir Putin síce po tragédii vyjadril ľútosť, ale o nijakej zodpovednosti svojich vojakov sa nezmienil. Alijev neprestal žiadať dôkladné vyšetrenie (respektíve pomenovanie vinníkov) a vyplatenie finančnej kompenzácie pozostalým a zraneným. Nakoniec Putin sľúbil vyplatenie peňazí v októbri tohto roku, keď sa s Alijevom stretol v Tadžikistane. Šéf Kremľa zároveň povedal, že v blízkosti lietadla vybuchli dve ruské protilietadlové strely. Alijev označil slová Putina za uspokojivé vrátane finančného odškodnenia.

V tomto prípade sa lídrovi Azerbajdžanu podarilo dosiahnuť u Putina, čo ten doteraz odmieta priznať v prípade zostrelenia civilného lietadla nad východnou Ukrajinou v júli 2014. Medzinárodné vyšetrovanie pritom dokázalo, že stroj letiaci z Malajzie do Holandska zlikvidovali proruskí separatisti, ktorí použili systém protivzdušnej obrany privezený z Ruska. Vyplynulo to zo záverov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Kaliňák o pomoci pre Ukrajinu: Išlo o odmínovacie zariadenia, zdravotnícke pomôcky a naše známe slovenské UDS
Na záver ešte o programe Alijeva na Slovensku. Najprv sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim. Po rokovaní v Grasalkovičovom paláci sa obaja zúčastnia kladenia vencov k pamätníku Brána slobody a následne ich čaká prehliadka hradu Devín. V utorok azerbajdžanského lídra prijme predseda NR SR Richard Raši a potom sa Alijev presunie na Úrad vlády SR za Ficom.

Robert Kaliňák, Margarita Roblesová Čítajte viac Rast ekonomiky cez muníciu. Kaliňák rokoval v Madride o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a ďakoval za ochranu východného krídla

