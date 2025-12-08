ONLINE: Lídri o rozhovoroch o mieri. Zelenskyj hovorí, že boli neľahké, Trump zase o sklamaní

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 384 dní
6:15 Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je „trochu sklamaný“ z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho nečítal návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.
„Hovorili sme s prezidentom (Ruska Vladimirom) Putinom a hovorili sme s ukrajinskými lídrami vrátane prezidenta Zelenského a musím povedať, že som trocha sklamaný, že prezident Zelenskyj si ešte návrh neprečítal,“ povedal Trump novinárom s tým, že to platilo „pred niekoľkými hodinami“.
Rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny vrátane Zelenského sa v sobotu skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta.
Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami po kritike, že je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.
Za konštruktívne, ale neľahké označil v noci na pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľkodňové rozhovory ukrajinskej delegácie so zástupcami Spojených štátov o americkom mierovom pláne.
„Americkí zástupcovia poznajú základné ukrajinské pozície,“ uviedol Zelenskyj podľa Reuters. „Rozhovory boli konštruktívne, aj keď nie ľahké,“ dodal prezident. V pondelok chce o výsledkoch rokovaní a aktuálnej situácii hovoriť s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka v Londýne.
Američania v novembri predstavili mierový plán, ktorý Kyjev a európske krajiny považovali za výrazne proruský a navrhli úpravy, na čo Washington prezentoval novú verziu plánu. Ruský prezident Vladimír Putin, ktorý bol ochotný o prvej verzii vyjednávať, vo štvrtok povedal, že k častiam novej podoby plánu má Rusko výhrady.
Šéf Bieleho domu už niekoľkokrát Zelenského kritizoval napríklad za malú ochotu prenechať Rusku ukrajinské územie za účelom dojednania mieru. Kritické slová na adresu Putina, ktorý podľa európskych či ukrajinských politikov nejaví skutočný záujem o mier a chce pokračovať v bojoch, volí Trump menej často, aj jeho prístupom ale už bol podľa svojich slov niekoľkokrát sklamaný.