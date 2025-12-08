Pravda Správy Svet Predstavitelia Izraela, Kataru a USA sa tajne stretli v New Yorku. Rokovali o prímerí v Pásme Gazy

Predstavitelia Izraela, Kataru a USA sa tajne stretli v New Yorku. Rokovali o prímerí v Pásme Gazy

Predstavitelia Spojených štátov, Izraela a Kataru sa v nedeľu stretli v New Yorku, uviedli zdroje pre americký spravodajský portál Axios. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po izraelskom leteckom útoku v katarskej metropole Dauha, zameranom na lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

08.12.2025 06:50
gaza Foto: ,
Ľudia kráčajú po ulici lemovanej zničenými budovami po izraelskom bombardovaní počas vojny medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy v utorok 29. júla 2025.
debata (1)

Podľa dvoch zdrojov to bolo stretnutie na najvyššej úrovni medzi trojicou krajín od dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy, pri ktorej bol Katar kľúčovým sprostredkovateľom. Biely dom schôdzku pre AFP bezprostredne nepotvrdil.

Axios informoval, že vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff hol hostiteľom riaditeľa spravodajskej služby Mosad Davida Barneu a nemenovaného katarského predstaviteľa. Hlavnou témou mala byť implementácia mierovej dohody.

Obyvatelia Gazy čakajú v rade na jedlo, ďalší zomierajú od hladu
Video

Katar spolu s Egyptom a USA pomohol dosiahnuť prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré je stále krehké, pretože obe strany sa obviňujú z porušovania dohodnutých podmienok. V sobotu Katar a Egypt vyzvali na stiahnutie izraelských jednotiek a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl s cieľom úplne realizovať dohodu o ukončení konfliktu v Gaze.

Izraelský útok v Dauhe z 9. septembra neúspešne cielil na hlavného vyjednávača a ďalších predstaviteľov Hamasu. Nálet si vyžiadal šesť obetí a vyvolal kritiku aj zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa. Axios uviedol, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu neskôr na naliehanie Trumpa telefonoval z Bieleho domu katarskému premiérovi Muhammadovi bin Abdarrahmánovi Ál Sánímu, by sa za útok ospravedlnil.

Benjamin Netanjahu / Friedrich Merz / Čítajte viac Prímerie v Gaze? „Prvá fáza ukončená,“ vyhlásil Netanjahu. Žltá línia zrejme rozdelí pásmo
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #USA #Hamas #Pásmo Gazy #Katar #Dauha
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"