Z výstavy v Sao Paule ukradli osem diel Henriho Matissa

Úrady zatiaľ nezverejnili hodnotu ukradnutých diel, ktoré boli súčasťou výstavy moderného umenia v Knižnici Mária de Andradeho. Výstava „Od knihy do múzea“, poukazujúca na spoluprácu s Múzeom moderného umenia v Sao Paule, sa mala skončiť v nedeľu.
Úrad starostu mesta Sao Paulo vo vyhlásení uviedol, že polícia zhromažďuje dôkazy v knižnici, ktorá je vybavená bezpečnostnými kamerami.
K lúpeži došlo takmer dva mesiace po tom, ako sa skupina zlodejov vlámala do múzea Louvre v Paríži a ukradla z neho za niekoľko minút šperky v odhadovanej hodnote 80 miliónov eur.Čítajte aj Po krádeži prišla ďalšia rana. Únik vody v Louvri poškodil knihy v oddelení egyptských starovekých zbierok