Väčšina Poliakov podporuje návrat povinnej vojenskej služby

Väčšina Poliakov podporuje obnovenie povinnej základnej vojenskej služby. Podľa prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska si takmer 60 percent opýtaných myslí, že krajina by mala vzhľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu znovu zaviesť povinnú vojenskú službu Nesúhlas vyjadrilo 31 percent respondentov.
Foto: SITA/AP, Czarek Sokolowski
Dobrovoľníci počas vojenskej prípravy v poľskom meste Nowogrode
Podpora návratu povinnej služby je rozdelená podľa politických preferencií. Medzi voličmi vládnej koalície sa za tento krok vyslovila polovica opýtaných, medzi priaznivcami opozičných strán Právo a spravodlivosť (PiS) a Konfederácia to boli až dve tretiny.
V oboch skupinách sa približne desatina účastníkov prieskumu nevedela jednoznačne vyjadriť. Prieskum United Surveys sa uskutočnil od 21. do 23. novembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.