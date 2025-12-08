Pravda Správy Svet Rok od pádu Asada. Dočasný prezident Šara vyzval národ na spoluprácu

Rok od pádu Asada. Dočasný prezident Šara vyzval národ na spoluprácu

Sýria si v pondelok pripomína prvé výročie pádu diktátora Bašára Asada po takmer 14 rokoch občianskej vojny. Dočasný prezident Ahmad Šara Sýrčanov počas osláv vyzval, aby spoločne pracovali na obnove ich krajiny.

08.12.2025 10:41
Sýria / Bašár Asad / Foto: ,
Portréty zvrhnutého sýrskeho diktátora bašára Asada sú na okne kaviarne v Damasku 7. decembra 2025
debata

Povstalecké jednotky vedené islamistickým hnutím Hajját Tahrír aš-Šám spustili bleskovú ofenzívu proti Asadovmu režimu vlani 27. novembra. Už 8. decembra obsadili hlavné mesto Damask a ukončili viac ako päť desaťročí vlády rodiny Asadovcov. Dlhoročný diktátor utiekol do Ruska, ktoré jeho režim počas občianskej vojny vojensky podporovalo.

Silueta muža na elektronickej tabuli s dátumom...
Ľudia počas osláv prvého výročia zvrhnutia...
+3Vojaci novej sýrskej armády počas vojenskej...

Pri príležitosti výročia Šara v pondelok „vyzdvihol obete a hrdinstvo bojovníkov,“ ktorí vstúpili do Damasku. „Súčasná fáza si vyžaduje zjednotenie úsilia všetkých občanov aby sme vybudovali silnú Sýriu, upevnili jej stabilitu, chránili jej suverenitu a dosiahli budúcnosť, ktorá bude zodpovedať obetiam jej ľudu,“ pokračoval dočasný prezident.

Bašár Asad / Vladimir Putin / Čítajte viac Asadov ruský exil ostáva záhadou. Kremeľ nechce prezradiť, kde sa zdržiava ani či sa stretol s Putinom

Podľa AFP Šara čelí viacerým výzvam, vrátane otázky zaručenia bezpečnosti v Sýrii, obnovy rozpadajúcich sa inštitúcií, získania dôvery obyvateľstva a udržania jednoty svojej krajiny.

Sýriu sužuje aj nárast sektárskeho násilia. Jeho terčom sú aj alaviti – príslušníci náboženskej skupiny, ktorá patrí do šiitskej vetvy islamu a ku ktorej sa hlási aj Asad.

Duchovný vodca alavitov v Sýrii v sobotu vyzval členov komunity, aby na protest proti „represívnym“ novým orgánom moci bojkotovali oslavy pripomínajúce prvé výročie Asadovho zosadenia. K sektárskemu násiliu dochádza aj napriek sľubom dočasného prezidenta, že nová vláda menšiny ochráni.

sýria volby Čítajte viac Prvá voľby od pádu Asadovho režimu prebehli v Sýrii bez problémov
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Sýria #Bašár al-Asad #Ahmad Šara
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"