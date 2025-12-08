Dohoda Netflixu a Warner Bros. by mohla byť problém, povedal Trump

Šéf Bieleho domu podľa médií vyjadril zámer osobne sa zapojiť do rozhodovania schválenia dohody orgánmi pre kontrolu hospodárskej súťaže. Netflix podľa dohody oznámenej v piatok získa filmové štúdiá Warner Bros a tiež streamingovú divíziu, vrátane konkurenčnej platformy HBO Max, za 72 miliárd dolárov.Čítajte viac Obchod storočia: Netflix kupuje konkurenciu za 72 miliárd dolárov a smeruje do kín
Divízia pre hospodársku súťaž amerického ministerstva spravodlivosti, ktorá dohliada na veľké fúzie, by podľa stanice BBC mohla vyhodnotiť, že transakcia porušuje zákon, ak by spojené firmy tvorili príliš veľký podiel na trhu streamovania. Dohoda nevyžaduje schválenie Federálnej komisie pre spoje (FCC), pretože Netflix ani Warner Bros. Discovery nevlastní vysielacie stanice, píše web stanica NBC News. Bude však pravdepodobne vyžadovať schválenie Európskou komisiou a ďalšími vládami po celom svete.
Trump v nedeľu vyjadril pochybnosti ohľadom vyhliadok na schválenie dohody. O Netflixe povedal, že firma má „veľmi veľký podiel na trhu", ktorý by v prípade uskutočnenia dohody značne narástol. Prezident dodal, že sa ohľadom schválenia dohody poradí s ekonómami. „Budem sa podieľať na tomto rozhodnutí," povedal Trump.
Trump tiež spomenul, že ho spoluriaditeľ Netflixu Ted Sarandos nedávno navštívil v Oválnej pracovni. „Veľmi ho rešpektujem. Je to skvelý človek. Odviedol jednu z najlepších prác v histórii filmu,“ povedal Trump o Sarandosovi.