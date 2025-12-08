Africký mor ošípaných v Katalánsku možno pochádza z laboratória. Španielsko začne s vyšetrovaním

Referuje o tom web denníka AS. Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo vláda obdržala správu od Centra pre výskum v oblasti zvieracej zdravotnej starostlivosti (CISA-INIA), ktoré sekvenovalo genóm vírusu afrického moru ošípaných a porovnalo ho s rôznymi vírusmi tohto ochorenia zaznamenanými v Európskej únii.
Ministerstvo skúma možnosť laboratórneho pôvodu vírusu, pretože všetky aktuálne cirkulujúce vírusy v členských štátoch EÚ patria do genetických skupín 2–28, zatiaľ čo vírus z Katalánska patrí do novej genetickej skupiny 29.
Ministerstvo však upozorňuje, že vírusy pri šírení medzi zvieratami prechádzajú rôznymi genetickými mutáciami, a preto tento nález nevylučuje možnosť, že vírus mohol uniknúť z biologicky zabezpečenej inštalácie.
Vírus zistený v oblasti Collserola je veľmi podobný genetickej skupine 1, ktorá sa vyskytla v Gruzínsku v roku 2007 a často sa používa na experimentálne infekcie v laboratórnych podmienkach alebo na testovanie účinnosti vakcín vo vývoji.Čítajte viac Ďalšia rana pre slovenských poľnohospodárov: Potvrdili ohnisko afrického moru ošípaných, začnú s likvidáciou zvierat