Africký mor ošípaných v Katalánsku možno pochádza z laboratória. Španielsko začne s vyšetrovaním

Španielske ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a potravín oznámilo, že bude vyšetrovať, či vírus afrického moru ošípaných zistený neďaleko Barcelony pochádza z laboratória.

08.12.2025 11:39
Referuje o tom web denníka AS. Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo vláda obdržala správu od Centra pre výskum v oblasti zvieracej zdravotnej starostlivosti (CISA-INIA), ktoré sekvenovalo genóm vírusu afrického moru ošípaných a porovnalo ho s rôznymi vírusmi tohto ochorenia zaznamenanými v Európskej únii.

Ministerstvo skúma možnosť laboratórneho pôvodu vírusu, pretože všetky aktuálne cirkulujúce vírusy v členských štátoch EÚ patria do genetických skupín 2–28, zatiaľ čo vírus z Katalánska patrí do novej genetickej skupiny 29.

Ministerstvo však upozorňuje, že vírusy pri šírení medzi zvieratami prechádzajú rôznymi genetickými mutáciami, a preto tento nález nevylučuje možnosť, že vírus mohol uniknúť z biologicky zabezpečenej inštalácie.

Vírus zistený v oblasti Collserola je veľmi podobný genetickej skupine 1, ktorá sa vyskytla v Gruzínsku v roku 2007 a často sa používa na experimentálne infekcie v laboratórnych podmienkach alebo na testovanie účinnosti vakcín vo vývoji.

