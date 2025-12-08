Ruské miliardy neležia len v Belgicku. Ďalšia európska krajina skrýva obrovský balík. Napätie v EÚ rastie

Podľa denníka Financial Times francúzske orgány nezverejňujú, v ktorých bankách sa tieto prostriedky nachádzajú ani ako sa používajú pripísané úroky, pričom sa odvolávajú na bankové tajomstvo. Tento postup podľa FT vyvoláva rastúcu nespokojnosť medzi krajinami EÚ.
Záujem o zmrazené aktíva sa zvýšil v súvislosti s plánom Európskej komisie na tzv. „reparačný úver“ pre Ukrajinu, ktorý má byť krytý ruskými rezervami. Nový návrh počíta s využitím aktív naprieč celou EÚ, nielen 185 miliárd eur, ktoré sú uložené v belgickom depozitári Euroclear. Belgicko trvá na tom, že záťaž nemôže niesť iba Euroclear, aby depozitár nebol vystavený finančným rizikám či odvetným krokom Moskvy.
Francúzski predstavitelia podporujú myšlienku reparačného úveru, no odmietajú schému, ktorá by zahŕňala aktíva uložené v komerčných bankách. Argumentujú tým, že tieto banky majú „iné zmluvné záväzky než Euroclear“.
Podľa údajov FT zmrazili krajiny EÚ približne:
Belgicko – 192 miliárd eur
Francúzsko – 18 miliárd eur
Nemecko – 200 miliónov eur
Cyprus – menej než 100 miliónov eur
Švédsko a Luxembursko – približne 10-tisíc eur
Takmer všetkých dodatočných 25 miliárd eur aktív mimo Euroclear sa podľa FT nachádza vo francúzskych a belgických komerčných bankách. Vo Francúzsku je 18 miliárd eur uložených prevažne v súkromných inštitúciách. Zdroj FT uvádza, že značná časť môže patriť banke BNP Paribas, ktorá však — rovnako ako Crédit Agricole, Société Générale, belgické KBC a Belfius — odmietla komentovať situáciu s odvolaním sa na dôvernosť.
Euroclear profitoval, komerčné banky môžu dlžiť úroky Rusku
Euroclear, ktorý nemá povinnosť vyplácať Rusku úroky zo zmrazených aktív, zaznamenal podľa FT výrazné neočakávané zisky: 5,4 miliardy eur v roku 2023 a 2,4 miliardy eur v prvej polovici 2024.
Veľká časť týchto príjmov bola použitá na financovanie úveru pre Ukrajinu.
Na rozdiel od neho môžu byť komerčné banky v závislosti od zmluvných podmienok povinné vyplácať Rusku časť úrokov z týchto vkladov. Niektoré banky podľa zdrojov už úroky kumulujú.
„Francúzske banky sú v tejto otázke konzistentné – nechcú sa zapájať do diskusií,“ uviedol jeden zo zdrojov oboznámený so situáciou.
Paríž mlčí, kde presne sú aktíva uložené
Francúzske oficiálne inštitúcie „nekomentujú, kde presne sa zmrazené aktíva nachádzajú“. Isté je len to, že po začiatku rozsiahlej invázie Francúzsko oznámilo zmrazenie približne 22 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky a zabavenie jácht a nehnuteľností sankcionovaných osôb. Finančná rozviedka Tracfin v tom čase uviedla, že jedna z veľkých francúzskych bánk upozornila úrady na pokus Moskvy repatriovať tieto prostriedky.
EÚ čakajú sporné rokovania
Lídri EÚ majú otázku reparačného úveru prerokovať na nadchádzajúcom samite o dva týždne. Postoj Francúzska je podľa FT jedným z hlavných zdrojov napätia.
Francúzsko totiž kontroluje významný objem zmrazených aktív, no naďalej odmieta zverejniť, v ktorých konkrétnych bankách sa nachádzajú a ako sa narába s úrokmi z nich.
Európska komisia 3. decembra zverejnila dlho očakávaný návrh na využitie zmrazených ruských aktív na zabezpečenie úveru pre Ukrajinu. Ide o sumu približne 210 miliárd eur, uvádza The Economist.
Podľa návrhu by Ukrajina mohla najprv dostať 90 miliárd eur, pričom konečná suma môže byť výrazne vyššia. Toto rozhodnutie umožní krajine financovať vládu a vojenské operácie počas nasledujúcich rokov. Belgicko, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, však tento plán kritizovalo.
Lídri siedmich členských štátov EÚ vyzvali partnerov, aby rýchlo prerokovali návrh na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny. List adresovaný vedeniu Rady EÚ a Európskej komisie podpísali lídri Estónska, Fínska, Írska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Švédska.