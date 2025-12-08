Počet obetí dronových úderov na školu a nemocnicu v Sudáne stúpol. Zomrelo 114 osôb vrátane 63 detí

Nedeľné údaje agentúr uvádzali 79 obetí, vrátane 43 detí. Riaditeľ WHO údery označil za nezmyselné útoky na civilistov a zdravotnícke zariadenia a vyzval na okamžité zastavenie bojov.
Materská škola v meste Kalogi v provincii Južný Kurdufán bola podľa šéfa WHO zasiahnutá niekoľkokrát a blízka nemocnica najmenej trikrát. Útoky, ktorých obeťami sa stali aj zasahujúci záchranári, si vyžiadali aj najmenej 35 zranených.
Sudánska armáda, ktorá mesto kontroluje, z útokov obvinila polovojenské Jednotky rýchlej podpory (RSF) a ich miestnych spojencov z povstaleckého Sudánskeho ľudovo oslobodzovacieho hnutia – Sever (SPLM-N).
Viac ako dva roky trvajúcu občiansku vojnu medzi sudánskou armádou a RSF označujú medzinárodné organizácie za jednu z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov. Sudánske ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú armádu aj RSF z cielených útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre.
V sudánskej vojne podľa agentúry AP doteraz zahynuli desiatky tisíc civilistov. Podľa aktuálnych dát Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) muselo od začiatku bojov opustiť domovy takmer 12 miliónov obyvateľov tejto zhruba päťdesiatmiliónovej krajiny.
Výbor pre kontrolu hladomoru (FRC), v ktorom zasadajú nezávislí odborníci na potravinovú bezpečnosť, začiatkom novembra uviedol, že v Sudáne sa hladomor rozšíril do dvoch miest v regiónoch Darfúr a Kurdufán, pričom ďalších 20 oblastí v týchto regiónoch je hladomorom priamo ohrozených. Už v decembri 2024 FRC oznámil, že sa hladomor rozšíril v piatich oblastiach Sudánu.