Bojoval proti Ukrajine, zabili ho „vlastní“. Rusi spoznali trest za zabitie Američana

Súd podľa ruskej štátnej agentúry TASS poslal na dvanásť rokov za mreže Vitalija Vansjackého a Andreja Jordanova, o rok menej vymeral Vladislavovi Agalcevovi a Vladimira Bažina poslal do väzenia na rok a pol. Vyhovel tiež žiadosti vdovy po Bentleym na vyplatenie piatich miliónov rubľov ako odškodného za morálnu ujmu, píše TASS. Sumu má žene podľa verdiktu vyplatiť ruské ministerstvo obrany.
Russell Bentley vlani v apríli zmizol na Rusmi okupovanej východnej Ukrajine. Vyšetrovatelia neskôr dospeli k záveru, že ho ruskí vojaci v Donecku uniesli a umučili k smrti. Následne vyhodili do povetria auto s Američanovou mŕtvolou a pozostatky sa pokúsili ukryť, aby zakryli stopy zločinu.
Bentley pricestoval do Donbasu na východe Ukrajiny v roku 2014 a vstúpil do radov separatistov, ktorí za podpory Ruska začali ozbrojený boj proti prozápadnej vláde v Kyjeve, vytvorenej po zvrhnutí proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Bentley, prezývaný Texas, sa podľa TASS zúčastnil kľúčových bitiek v konflikte.Čítajte viac Pavel: Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme. Prezident kritizoval Západ
Neskôr ho ruské médiá označovali za vojnového spravodajcu štátnej agentúry Sputnik, pokladanej za nástroj ruskej propagandy. Podľa telegramového portálu Astra Bentley vlani hodlal natočiť následky ukrajinského útoku na vojenskú jednotku v Donecku, keď ho ruskí vojaci odviezli na neznáme miesto. Podľa jednej z teórií ho pokladali za špiona, napísala dnes BBC.Čítajte viac Donbaského kovboja z USA, ktorý bojoval za Rusov, mučili a zabili spolubojovníci. Vojakov čaká súd