Nová americká stratégia je tŕňom v oku lídrov EÚ. Costa ostro kritizoval USA, pridal sa i Berlín

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v dokumente viní Európsku úniu a migráciu z toho, čo označuje za bezprostredne hroziaci a totálny kultúrny a civilizačný rozklad Európy. Kritiku Európy zo strany Washingtonu dnes odmietla aj nemecká vláda, píše agentúra Reuters.
„Čo nemožno akceptovať, je táto hrozba zasahovania do politického života Európy,“ vyhlásil Costa pri prejave v Inštitúte Jacquesa Delorsa.
Trumpova administratíva podľa dokumentu plánuje „pestovať odpor proti súčasnej trajektórii Európy v rámci európskych národov“. Z americkej stratégie je podľa AFP zrejmé, že Spojené štáty pod vládou Trumpa budú v Európe presadzovať svoje ciele, ktoré sú v súlade s agendou krajne pravicových strán.Čítajte viac Európe hrozí totálny civilizačný rozklad, tvrdí Trump v novej bezpečnostnej stratégii. Brusel reaguje
„Spojené štáty nemôžu nahradiť európskych občanov v rozhodovaní o tom, ktoré strany sú dobré a ktoré zlé. Spojené štáty nemôžu nahradiť Európu v jej vízii slobody vyjadrovania,“ vyhlásil dnes Costa. Aj keď americký dokument naďalej o Európe hovorí ako o spojencovi, je podľa Costu nutné, „aby sme sa ako spojenci správali“. Suverenita Európy musí byť zachovaná, uviedol Costa.
Za znepokojujúci označil fakt, že Rusko novú pozíciu Washingtonu uvítalo ako z veľkej časti konzistentné so svojou vlastnou perspektívou.
Prístup k vojne na Ukrajine vykreslený v stratégii nie je v súlade so spravodlivým a trvalým mierom, o ktorý sa Európa dlhodobo zasadzuje, dodal predseda Európskej rady.Čítajte viac Peskov vychválil novú stratégiu národnej bezpečnosti USA. Vystríhal pred deep state
„Je kľúčovým záujmom Spojených štátov vyjednať rýchle ukončenie vojnového stavu na Ukrajine s cieľom stabilizovať európske ekonomiky, predísť nezamýšľanej eskalácii alebo rozšíreniu vojny a obnoviť strategickú stabilitu s Ruskom,“ píše sa v Trumpovom dokumente.
Väčšina predchádzajúcich amerických stratégií bezpečnosti pritom po roku 2014 a ruskej anexii Krymu používala výrazne tvrdší slovník voči Rusku a označovala ho za priamu hrozbu, uviedol Reuters.
Kritiku Európy zo strany USA dnes odmietla aj nemecká vláda a prostredníctvom svojho hovorcu uviedla, že Rusko naďalej považuje za hrozbu. Európa musí čo najrýchlejšie zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť, povedal hovorca na tlačovej konferencii.Čítajte viac Trumpova bezpečnostná stratégia šokuje Európu. Biely dom naznačuje historický obrat. Spojenectvo s USA prežíva najťažší moment