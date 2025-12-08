FOTO: Ľudia, ktorí sa odmietajú zlomiť. Ďalší rok bolesti aj odvahy. AP zverejnila najsilnejšie snímky z Ukrajiny

Fotografi zachytili hlboké straty Ukrajincov, napríklad dve matky plačúce nad rakvami svojich pätnásťročných detí, ktoré v apríli zabila ruská strela v Kryvom Rihu. Tá zasiahla obytný dom, detské ihrisko a pripravila o život dve desiatky ľudí, pričom približne polovicu tvorili deti.
Na aprílovej fotografii po ruskom útoku na Záporožie dvojica policajtov upokojuje zraneného psa pokrytého krvou, vedľa ktorého leží telo človeka prikryté izotermickou fóliou. Iný záber ukazuje mladý pár kráčajúci troskami cez detské ihrisko v zasiahnutom obytnom bloku v Kramatorsku, pričom žena má na nohách topánky s platformou.
Niektoré snímky zachytávajú preživších ruských leteckých útokov na obytné budovy, zaprášených od trosiek a v šoku. Na ich tvárach vidno vyčerpanie a zármutok.
Fotografie tiež zobrazujú ukrajinských vojakov, ktorí nesú najväčšiu ťarchu ničivej ruskej vojny proti ich krajine. Na jednej z nich je veterán Andrij Rubljuk, ktorý v boji prišiel o obe ruky a nohu, ako stojí na vojenskom cvičisku a v protézach drží zbraň. Na inej sú bojovníci odpočívajúci v zákopoch, čítajúci správy na mobiloch.
Zábery odhaľujú miesto, kde vedľa seba existujú smútok a vytrvalosť, upozorňuje AP a pripomína, že Ukrajinci dokázali odraziť množstvo ruských útokov a naopak sami zasadzujú údery hlboko na území Ruska.
Do tohtoročného výberu fotografií z Ukrajiny zaradila agentúra aj zábery detí študujúcich v podzemných krytoch či Ukrajincov využívajúcich vzácne chvíle pokoja na oddych od vojny – napríklad ženy tancujúce vo vyšívaných šatách alebo mladých ľudí na halloweenskej párty.