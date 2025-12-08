Pravda Správy Svet FOTO: Ľudia, ktorí sa odmietajú zlomiť. Ďalší rok bolesti aj odvahy. AP zverejnila najsilnejšie snímky z Ukrajiny

Agentúra AP v pondelok 8. decembra zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Zábery ukazujú národ sužovaný nekončiacim násilím, ale odhodlaný prežiť, uviedla AP. Podľa jej komentára fotografie dokumentujú turbulentný rok, sprevádzaný smrťou na frontovej línii, diplomatickou neistotou a neúprosným ničením ukrajinskej infraštruktúry zo strany Ruska.

08.12.2025 14:45
Fotografi zachytili hlboké straty Ukrajincov, napríklad dve matky plačúce nad rakvami svojich pätnásťročných detí, ktoré v apríli zabila ruská strela v Kryvom Rihu. Tá zasiahla obytný dom, detské ihrisko a pripravila o život dve desiatky ľudí, pričom približne polovicu tvorili deti.

Na aprílovej fotografii po ruskom útoku na Záporožie dvojica policajtov upokojuje zraneného psa pokrytého krvou, vedľa ktorého leží telo človeka prikryté izotermickou fóliou. Iný záber ukazuje mladý pár kráčajúci troskami cez detské ihrisko v zasiahnutom obytnom bloku v Kramatorsku, pričom žena má na nohách topánky s platformou.

Ukrajinské jednotky držia pozície v meste na frontovej línii a odrážajú útoky dronov
Video
Ukrajinskí vojaci hliadkujú v Kosťantynivke v Doneckej oblasti. / Zdroj: Reuters

Niektoré snímky zachytávajú preživších ruských leteckých útokov na obytné budovy, zaprášených od trosiek a v šoku. Na ich tvárach vidno vyčerpanie a zármutok.

Fotografie tiež zobrazujú ukrajinských vojakov, ktorí nesú najväčšiu ťarchu ničivej ruskej vojny proti ich krajine. Na jednej z nich je veterán Andrij Rubljuk, ktorý v boji prišiel o obe ruky a nohu, ako stojí na vojenskom cvičisku a v protézach drží zbraň. Na inej sú bojovníci odpočívajúci v zákopoch, čítajúci správy na mobiloch.

Ukrajinci pochybujú o tom, že Rusko dobylo Pokrovsk, no tvrdia, že to môže ovplyvniť mierové rokovania
Video
Zdroj: Reuters

Zábery odhaľujú miesto, kde vedľa seba existujú smútok a vytrvalosť, upozorňuje AP a pripomína, že Ukrajinci dokázali odraziť množstvo ruských útokov a naopak sami zasadzujú údery hlboko na území Ruska.

Do tohtoročného výberu fotografií z Ukrajiny zaradila agentúra aj zábery detí študujúcich v podzemných krytoch či Ukrajincov využívajúcich vzácne chvíle pokoja na oddych od vojny – napríklad ženy tancujúce vo vyšívaných šatách alebo mladých ľudí na halloweenskej párty.

Viac na túto tému: #Rusko #fotografie #vojna #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
