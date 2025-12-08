Nigéria tvrdí, že pomohla Beninu zmariť pokus o vojenský prevrat. Vodca puču Pascal je na úteku

Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hlavy nigérijského štátu. Povstalci medzitým prepustili dvoch beninských vojakov, ktorých držali ako rukojemníkov.
Tinubu vo vyhlásení uviedol, že nigérijská armáda prevzala kontrolu nad vzdušným priestorom Beninu, aby pomohla vytlačiť vzbúrencov. Podľa neho tým prispela k stabilizácii susednej krajiny, uviedla stanica Al Džazíra.
Vyhlásenie prišlo krátko po tom, čo beninský prezident v televízii oznámil, že bezpečnostné zložky zabránili vojenskému prevratu. Podľa lokálnych zdrojov je situácia už úplne pod kontrolou.Čítajte viac Skupina vojakov chcela prevzať moc v Benine. Armáda ich pokus o puč zmarila a zadržala
V Benine sa v nedeľu odohral pokus o vojenský puč. Skupina vojakov v štátnej televízii oznámila, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta a prevzala moc. Beninská armáda pokus o puč zmarila a zadržala 14 ľudí. Celkový počet vzbúrencov, ktorí sa puču zúčastnili, zatiaľ podľa AFP nie je známy. Ich vodca, plukovník Tigri Pascal, je na úteku.
Pokus o puč odsúdili Africká únia aj Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré do Beninu vyslalo vojakov. K odsúdeniu sa pridalo aj Francúzsko a generálny tajomník OSN António Guterres, podľa ktorého by takýto krok len ďalej ohrozil stabilitu krajiny.
V západnej Afrike sa od začiatku tohto desaťročia odohralo niekoľko vojenských pučov, okrem iného v Mali, Burkina Fase, Nigeri alebo v Guinei. Naposledy armáda prevzala moc na konci minulého mesiaca v Guinei-Bissau, kde prerušila sčítanie hlasov po prezidentských voľbách. V Benine, kde sa úspešný prevrat odohral naposledy v roku 1972, boli dnešné udalosti prekvapením, poznamenala agentúra Reuters.