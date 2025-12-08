„To nie je naša vojna.“ Ruský dôstojník utiekol z frontu: prehovoril o manipuláciách aj streľbe do vlastných

Po dezertovaní dnes pomáha ďalším vojakom uniknúť z vojny. O svojom príbehu hovoril pre nemeckú stanicu ARTE a jeho výpoveď cituje portál iDNES.cz.
Korobov pochádza z Krasnojarsku, vyštudoval armádnu akadémiu a stal sa dôstojníkom s hodnosťou nadporučíka. Pôsobil aj v Sýrii. Jeho jednotku presunuli pár týždňov pred začiatkom invázie v februári 2022 na ukrajinské hranice. Velenie im tvrdilo: „Vojna nebude, v marci ste doma.“
Po začatí útoku mal Korobov za úlohu doprovod konvojov a prieskum trás. Počas jednej z akcií sa jeho kolóna dostala pod prepad ukrajinských síl. Podľa jeho slov pomohol viacerým vojakom zachrániť si život. Príbeh bol však v Rusku medializovaný ako veľké hrdinstvo. Ruské médiá písali, že jeho jednotka zničila tri obrnené formácie, dve mínometné posádky a najmenej pätnásť ukrajinských nacionalistov. Korobovi následne dali rozkazom, že musí vystúpiť v televíznej show Andreja Malachova.
Úmyselné zranenie ako jediná možnosť
Krátko po incidente utrpel Korobov zranenie – podľa vlastných slov úmyselne. Mal priniesť späť dron, ktorý uviazol na strome v blízkosti ukrajinských pozícií. Tvrdí, že išlo o nezmyselný príkaz. Splnenie úlohy by podľa neho niekoho z jeho formácie stálo život.
Pri priblížení sa k ukrajinským líniám sa rozhodol konať. „Vytiahol som zbraň a vystrelil na svojich vlastných mužov. Jedného som trafil, druhého minul a potom som sa strelil do nohy. Tak som ich zachránil – a seba tiež,“ povedal Korobov. Evakuačnému tímu potom tvrdil, že sa dostali pod nepriateľskú paľbu.
Po ukončení liečby mu hrozil návrat na front napriek námietkam, a tak v januári 2023 utiekol do Kazachstanu. Dnes pracuje ako barman v Astane a priznáva, že počas bojov zabil niekoľko ukrajinských vojakov. Tvrdí, že konal zo strachu o život. „Tí, ktorí nesú zodpovednosť za vojnu, si zaslúžia trest,“ hovorí a dodáva, že sa snaží svoju vinu napraviť tým, že pomáha ďalším ruským vojakom dezertovať.
Tresty pre ruských vojakov priamo na fronte
Podľa CNN čelia ruskí vojaci, ktorí odmietajú bojovať, brutálnym trestom priamo na mieste. Zákony síce stanovujú za dezerciu 15 rokov väzenia, ale podľa videí na sociálnych sieťach dochádza k okamžitým fyzickým trestom s cieľom zastrašiť ostatných.
Organizácia Strať sa (predtým Ideme lesom), ktorá sídli v Barcelone, podľa svojho šéfa Grigorija Sverdlina pomohla dezertovať už 1 700 vojakom. Sverdlín hovorí, že násilie je motorom a tmelom ruskej armády. Odhaduje, že celkovo môže ísť o desaťtisíce dezertérov. Americký Inštitút pre štúdium vojny na základe uniknutých dát z ruského ministerstva obrany uviedol, že by ich mohlo byť najmenej 50 tisíc.
Sverdlín tvrdí, že mnohí ruskí vojaci už nevidia vo vojne žiadny zmysel. Často podľa neho hovoria: „To nie je naša vojna, nechápem, čo tu preboha robíme.“
Problémy s morálkou existujú aj na ukrajinskej strane, no u ruských jednotiek je podľa CNN strata viery v zmysel bojov omnoho rozšírenejšia.