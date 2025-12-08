Vianočné trhy v Prahe sú riziko, varujú nemecké médiá. Bild píše o smrteľnom nebezpečenstve

Bulvárny denník Bild píše o smrteľnom nebezpečenstve, ktoré číha medzi varenými vínom a trdelníkom. Verejnoprávny spravodajský web Tagesschau píše, že sa žltačka v Česku síce šíri, pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel ale vážne nebezpečenstvo nehrozí.
Česko momentálne čelí zrejme najväčšej epidémii žltačky typu A posledných desaťročí. Tento rok do začiatku decembra lekári nahlásili 2 880 nakazených, je to 4,5-krát viac ako za celý minulý rok a najviac od roku 1984. Posledná veľká epidémia hepatitídy A bola v Česku v roku 1979, keď bolo chorých cez 32-tisíc.Čítajte viac Alarmujúce čísla z Česka: žltačkou sa nakazilo štvornásobne viac ľudí ako vlani, najviac prípadov hlási Praha
Bulvárny denník Bild nemeckých turistov mieriacich na vianočné trhy do Prahy varoval, že medzi „vareným vínom a trdelníkom číha smrteľné nebezpečenstvo“. Na žltačku A tento rok v Česku zomrelo 31 ľudí. Vlani to boli dvaja. „Nebezpečenstvo, že sa človek smrteľným vírusom nakazí, je vraj na vianočných trhoch obzvlášť veľké,“ dodal Bild. Aj podľa webu bavorského denníka Münchner Merkur by mali nemeckí turisti v Česku kvôli žltačke dôsledne dodržiavať hygienické zásady.
O nebezpečenstve nákazy žltačkou na vianočných trhoch v Prahe informuje aj web Tagesschau, podľa ktorého je to kvôli spôsobu, akým sa choroba prenáša. Vírus totiž prežíva dlho na povrchoch. „Kto je klobásu, trdelník alebo zemiak rukami, dáva vírusu šancu,“ napísal Tagesschau.
Zároveň s odvolaním sa na Katarínu Fabiánovú zo Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) dodáva, že kto je očkovaný alebo dodržiava dôsledne hygienu, nemusí si robiť starosti. Situácia je pritom podľa webu v Česku porovnateľná s Rakúskom, ktoré tiež eviduje mnoho nových prípadov.
Na konci novembra nemecké ministerstvo zahraničia vyzvalo občanov, aby pri cestách do Česka kvôli šíreniu žltačky typu A dodržiavali hygienické návyky a dôsledne si umývali ruky. V aktualizovaných cestovných a bezpečnostných upozorneniach tiež odporučilo, aby boli pri cestách do Česka proti žltačke očkovaní.
Príznaky žltačky typu A sa spočiatku podobajú chrípke, objaví sa teplota, nechutenstvo, nevoľnosť, pobolievanie pod pravým rebrom a bolesť brucha. Neskôr sa ochorenie prejavuje zožltnutím kože a očných bielkov typickým pre zápaly pečene, ďalej tmavým močom, svetlou stolicou a svrbením kože. Vážne ochorenie alebo vyššie riziko úmrtia majú ľudia s poškodenou pečeňou. Proti hepatitíde A je možné sa nechať očkovať.Čítajte viac Otázka po žltačkách: Kedy sa už naučíme umývať si ruky. Infekcia sa šíri, je to hanba na celý svet