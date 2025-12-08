Pravda Správy Svet Nečakaná smrť v ruskom hangári: bombardér Su-34 vystrelil pilotov bez varovania

Nečakaná smrť v ruskom hangári: bombardér Su-34 vystrelil pilotov bez varovania

Posádka ruského stíhacieho bombardéra Su-34 zahynula pri nečakanom incidente, ku ktorému došlo v hangári počas údržby lietadla.

08.12.2025 18:33
debata (16)
Pád ruskej stíhačky SU-35 pri Sevastopole
Video
Archívne video z marca 2024.

Podľa informácií proruského vojenského blogera Fighterbomber, napojeného na ruské vzdušné sily, sa v stroji nachádzal pilot a navigátor, keď sa aktivoval jeho katapultovací systém vo chvíli, keď bol stroj v hangári.

Príčinou bola zrejme „porucha systému, ktorá spôsobila, že sa katapultovací mechanizmus náhle sám aktivoval,“ informuje NOELREPORTS. Obaja členovia posádky utrpeli zranenia, nezlučiteľné so životom. Incident momentálne vyšetruje podľa ruského blogera štátna komisia.

Pád americkej stíhačky F-35 na Aljaške
Video
Archívne video z januára 2025.

Su-34 je dvojsedadlový bombardér, ktorý Rusko používa pri útokoch na Ukrajinu. Stroj poháňajú dva dvojprúdové motory Ljulka (dnes Saturn) AL-31F. Motor AL-31F podľa dostupných parametrov dosahuje maximálny ťah 74,5 kN bez prídavného spaľovania a 122,5 kN s prídavným spaľovaním. Maximálna rýchlosť lietadla je 1 900 km/h a maximálny dolet 4 500 kilometrov. Pri dlhých operáciách sa využíva dopĺňanie paliva z lietajúcich tankerov.

Dav smútiacich sa zišiel aj na pohrebe...
Dievčatá oblečené v tradičnom ukrajinskom kroji...
+24Andrii Rubliuk, starší seržant ukrajinskej...
Azerbaijan Election Čítajte viac Pellegrini, Raši a Fico privítajú doživotného prezidenta. Vládcu, ktorý prinútil Putina, aby sa ospravedlnil
Facebook X.com 16 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #stíhačka #ruská armáda #vojna na Ukrajine #Su-34
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"