Nečakaná smrť v ruskom hangári: bombardér Su-34 vystrelil pilotov bez varovania

Podľa informácií proruského vojenského blogera Fighterbomber, napojeného na ruské vzdušné sily, sa v stroji nachádzal pilot a navigátor, keď sa aktivoval jeho katapultovací systém vo chvíli, keď bol stroj v hangári.
Príčinou bola zrejme „porucha systému, ktorá spôsobila, že sa katapultovací mechanizmus náhle sám aktivoval,“ informuje NOELREPORTS. Obaja členovia posádky utrpeli zranenia, nezlučiteľné so životom. Incident momentálne vyšetruje podľa ruského blogera štátna komisia.
Su-34 je dvojsedadlový bombardér, ktorý Rusko používa pri útokoch na Ukrajinu. Stroj poháňajú dva dvojprúdové motory Ljulka (dnes Saturn) AL-31F. Motor AL-31F podľa dostupných parametrov dosahuje maximálny ťah 74,5 kN bez prídavného spaľovania a 122,5 kN s prídavným spaľovaním. Maximálna rýchlosť lietadla je 1 900 km/h a maximálny dolet 4 500 kilometrov. Pri dlhých operáciách sa využíva dopĺňanie paliva z lietajúcich tankerov.