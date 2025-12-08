Pravda Správy Svet Orbán a Erdogan budujú nové mosty: Maďarsko a Turecko prehlbujú zbrojársku spoluprácu

Európska ekonomika sa zmenila, vojenský priemysel bude mať čoraz väčší význam. Medzi Maďarskom a Tureckom, boli vybudované mosty, ktoré umožňujú vojensko-priemyselnú spoluprácu. Podľa servera 24.hu to vyhlásil v pondelok v Istanbule predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

08.12.2025 18:45
Podľa tureckého prezidenta s Orbánom prediskutovali konkrétne projekty v oblasti obranného priemyslu, ale hovorili aj o obchode a investíciách, pričom niekoľko projektov je už rozpracovaných. Dôležité rozhodnutia boli prijaté aj v oblasti dopravy a nákladnej dopravy, dodal Erdogan, podľa ktorého obe krajiny sa usilujú o spravodlivý mier v rusko-ukrajinskej vojne, a preto majú snahu byť mediátorom.

Maďarský premiér poznamenal, že toto bolo jeho 32. stretnutie s tureckým prezidentom. Dodal, že v rokovaniach s Tureckom využíva aj historický aspekt vzájomných vzťahov, ktorý pomáha pochopiť spoluprácu medzi oboma národmi a oboma vládami. „Maďarsko stojí na Západe osamotene, pretože existuje germánsky svet, slovanský svet a latinský svet, pričom my nepatríme ani do jedného, naši predkovia totiž prišli sem z Východu. Preto má pre nás vzťah k turkickému svetu obrovský význam. Bolo to vždy tak, s výnimkou ostatných sto rokov,“ vysvetlil Orbán.

Turecko-maďarský vzájomný obchodný obrat dosiahol takmer šesť miliárd dolárov a spoločným cieľom je zvýšiť ho na desať miliárd dolárov, podčiarkol maďarský ministerský predseda a podotkol, že po jeho nedávnych rokovaniach vo Washingtone a v Moskve sa Turecko zaviazalo naďalej zabezpečovať prepravnú trasu pre ruské energetické nosiče do Maďarska.

