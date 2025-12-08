Vdova po Chášukdžím žaluje Rijád vo Francúzsku za špehovanie cez Pegasus

Hanan Elatr Chášukdžíová, ktorej manžela zavraždili na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule v októbri 2018, tvrdí, že časť dát jej bola ukradnutá vo Francúzsku, kde opakovane pristávala počas práce ako letuška.
Výskumníci zo špecializovaného pracoviska Torontskej univerzity, Citizen Lab, zistili, že ženine dva telefóny v apríli 2018 napadol spyware Pegasus, ktorý vyrába izraelská firma NSO Group.
Podľa nej sa zavírovanie jej telefónu zhodovalo s jej výsluchom na letisku v Spojených arabských emirátoch, ktoré sú blízkym spojencom Saudskej Arábie.
„Je nemysliteľné nevidieť súvislosť medzi touto interceptáciou (informácií) a krokmi, ktoré viedli k vražde“ jej manžela, uviedli právnici William Bourdon a Vincent Brengarth v spoločnom vyhlásení pre AFP.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v roku 2022 uviedla, že identifikovala 11 vládnych klientov Pegasu — softvéru, ktorý v cieľovom mobile dokáže zapnúť kameru a mikrofón a získavať z neho dáta, čím sa telefón zmení na vreckového špióna.
Chášukdží bol rezidentom USA a ako komentátor denníka The Washington Post písal o saudskoarabskom kráľovstve kritické články.
Americké tajné služby dospeli k záveru, že operáciu na Chášukdžího zabitie nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Novinára zavraždili a rozštvrtili na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.
Francúzska právna sťažnosť, ktorá nespomína konkrétneho vinníka, prichádza po tom, čo americký sudca v októbri nariadil predbežné opatrenie zakazujúce spoločnosti NSO Group zameriavať používateľov WhatsAppu.
Žaloba, podaná koncom roku 2019, obviňuje NSO Group z kyberšpionáže zameranej na novinárov, právnikov, aktivistov za ľudské práva a ďalšie osoby používajúce šifrovanú komunikačnú službu.