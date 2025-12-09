ONLINE: Zelenskyj získal prísľuby od EÚ. Leyenová, Costa: Cieľom je silná Ukrajina na bojisku i pri rokovaní

7:19 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok prejavil záujem o stretnutie s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Uskutočniť by sa podľa jeho slov mohlo buď na Ukrajine alebo v Poľsku, píše TASR podľa správy agentúry PAP.
Zelenskyj novinárom prostredníctvom četovacej aplikácie WhatsApp v pondelok oznámil, že Nawrockého pozval v jemu vyhovujúcom termíne navštíviť ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Dodal, že v prípade pozvánky by on zas rád navštívil Poľsko.
Poľské spravodajské servery v októbri písali, že Nawrocki nemá v pláne navštíviť Zelenského v Kyjeve. Ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasyl Bodnar však neskôr vyhlásil, že Ukrajina navrhla niekoľko dátumov pre Nawrockého návštevu a „nedostala negatívnu odpoveď“.
Podpredseda kancelárie poľského prezidenta Adam Andruszkiewicz 21. novembra uviedol, že Nawrocki je otvorený dialógu so svojim ukrajinským náprotivkom.
6:00 Ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná a jej bezpečnosť dlhodobo garantovaná v prípade dosiahnutia akejkoľvek mierovej zmluvy s Ruskom. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedli predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše agentúra Reuters.
„Ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná. Ukrajinská bezpečnosť musí byť garantovaná, dlhodobo, ako prvej obrannej línie našej únie,“ napísali šéfovia dvoch inštitúcií Európskej únie (EÚ) v zhodnom príspevku na sociálnej sieti X po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Bruseli.
„V čase, keď prebiehajú mierové rokovania, EÚ naďalej pevne podporuje Ukrajinu. Cieľom je silná Ukrajina, na bojisku aj za rokovacím stolom. Prezidentovi Zelenskému sme opätovne potvrdili, že EÚ zostáva neochvejná a oddaná svojim zásadám,“ napísali Costa a von der Leyenová.
Ukrajinský prezident na X uviedol, že so zástupcami EÚ a NATO hovoril o prebiehajúcich diplomatických rokovaniach. „Podrobne sme sa venovali našej spolupráci s americkými partnermi v úsilí o dosiahnutie mieru, zabezpečenie bezpečnostných záruk a posilnenie našej odolnosti. Hovorili sme aj o programe PURL a možných pôžičkách. Naše postoje sa zhodujú vo všetkých otázkach,“ doplnil Zelenskyj.
Zelenskyj sa predtým v pondelok stretol v Londýne s britským premiérom Keirom Starmerom, prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Následne podľa Reuters uviedol, že Ukrajina a Európa by chceli svoj návrh podoby mierového plánu dokončiť do utorka, aby ho mohli odovzdať Spojeným štátom. Zopakoval tiež, že Ukrajina sa nemôže vzdať svojho územia v prospech Ruska, ale že USA hľadajú kompromis.