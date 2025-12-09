Pravda Správy Svet Trump povolil export čipov Nvidia do Číny. Čínske superpočítače tým zrýchlia až šesťkrát

Trump povolil export čipov Nvidia do Číny. Čínske superpočítače tým zrýchlia až šesťkrát

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že dosiahol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom dohodu o umožnení vyvážania pokročilých čipov pre umelú inteligenciu (AI) H200 od technologickej spoločnosti Nvidia do Číny. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

09.12.2025 06:48
debata
Vianoce v Bielom dome: Obraz postreleného Trumpa a 50 vianočných stromčekov, 75 vencov a viac ako 7,6 km stúh
Video

„Informoval som čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, že Spojené štáty umožnia spoločnosti Nvidia dodávať jej produkty H200 schváleným zákazníkom v Číne a ďalších krajinách za podmienok, ktoré umožnia pokračovanie v silnej národnej bezpečnosti,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Ministerstvo obchodu podľa amerického prezidenta pracuje na posledných detailoch dohody, ktorá by sa mala týkať aj technologických spoločností AMD, Intel a ďalších. „Prezident Si reagoval pozitívne! Dvadsaťpäť percent dolárov bude vyplácaných Spojeným štátom americkým,“ uviedol Trump. Zdôraznil pritom, že najpokročilejšie čipy Blackwell a pripravované procesory Rubin nie sú súčasťou dohody.

Netflix-Warner Bros Čítajte aj Bitka o Warner Bros. naberá na obrátkach: Trump pohrozil Netflixu a Paramount prišiel so „šialenou“ ponukou

Čipy H200 dokážu spracovať väčšie množstvo informácií rýchlejšie ako ich predchodcovia H100. Podľa správy amerického think-tanku Institute for Progress (IFP) sú čipy H200 takmer šesťkrát výkonnejšie ako H20 – najvýkonnejšie čipy, ktoré dosiaľ bolo možné do Číny vyvážať.

Vývoz týchto čipov umožní podľa agentúry Reuters Číne vybudovať superpočítač s umelou inteligenciou s podobným výkonom ako majú tie v Spojených štátoch.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #USA #Donald Trump #počítačové čipy #Nvidia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"