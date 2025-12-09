Pravda Správy Svet Pavel vymenoval Babiša za premiéra. Na plné právomoci si však musí počkať

Pavel vymenoval Babiša za premiéra. Na plné právomoci si však musí počkať

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR. Do funkcie ho v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Babiš však zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje vláda v demisii Petra Fialu. Tá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

09.12.2025 09:25
babiš pavel Foto: ,
Prezident Pavel vymenoval Andreja Babiša za premiéra ČR. Lídrovi ANO však na Pražskom hrade odovzdal iba mandát, nie právomoci.
Predseda hnutia ANO zložil v utorok sľub do rúk prezidenta už po tretíkrát. Prvýkrát sa tak stalo v decembri 2017, keď ho za premiéra vymenoval Miloš Zeman. Vtedajší Babišov kabinet však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. Druhýkrát Zeman Babiša vymenoval o pol roka neskôr.

V súčasnosti má Česko dvoch predsedov vlády – okrem designovaného premiéra Babiša ním ešte stále je aj predseda vlády v demisii Petr Fiala. Jeho kabinet má naplánované rokovanie aj tento týždeň v stredu. Ak by bola nová vláda vymenovaná budúci pondelok, ako predpokladal podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček, išlo by o poslednú schôdzu Fialovej vlády.

Pavel po tom, ako v pondelok ukončil sériu neformálnych konzultácií s kandidátmi na ministrov Babišovej vlády, uviedol, že termín vymenovania jeho kabinetu oznámi po tom, ako mu designovaný premiér prinesie oficiálny návrh na ministrov. Havlíček v pondelok uviedol, že zoznam sa nebude líšiť od toho neoficiálneho, ktorý šéf ANO prezidentovi priniesol pred dvomi týždňami.

Motoristi dodali, že za Filipa Turka, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia, náhradu nehľadajú. Ten sa ako jediný s Pavlom zatiaľ nestretol, je hospitalizovaný v nemocnici. Prezident sa však opakovane vyjadril, že by Turek vôbec nemal byť členom vlády, pretože jeho prístup k právu a pravidlám je s touto funkciou nezlučiteľný.

Prezident Babiša vymenoval deväť týždňov po voľbách, po ktorých hnutie ANO, SPD a strana Motoristi sebe vytvorili väčšinu 108 mandátov v Poslaneckej snemovni. Babišovo ANO vo voľbách získalo rekordných 34,51 percenta hlasov, hnutie SPD si v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami aj napriek spojeniu s ďalšími subjektmi pohoršilo a dostalo 7,78 percenta hlasov a Motoristi, ktorí do dolnej komory kandidovali prvýkrát, uspeli so ziskom 6,77 percenta hlasov.

