Črtá sa menšinová vláda? Trojlístok strán začal v Holandsku rokovania

Holandská sociálnoliberálna strana D66 začne rokovať o zostavení menšinovej vlády s Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). V pondelok to uviedol mediátor poverený posúdením možností pre zostavenie vlády Sybrand Buma.

09.12.2025 10:16
Dick Schoof Foto: ,
Holandský premiér Dick Schoof
Podľa Bumu sa tri strany budú snažiť „dosiahnuť základ pre stabilnú vládu“. Mediátor strávil uplynulé tri týždne posudzovaním možností vytvorenia koalície medzi D66, CDA a inými stranami. Vo svojej záverečnej správe vyzval na pokračovanie rozhovorov s ďalšími subjektami, ale dodal, že v súčasnosti „nevidí možnosť koalície so stabilnou väčšinou v parlamente“.

Agentúra DPA pripomína, že víťazná strana D66 Roba Jettena potrebuje najmenej troch koaličných partnerov na dosiahnutie väčšiny. Do 150-členného parlamentu sa však dostalo až 15 strán a proces rokovaní o zostavení novej vlády sa tak stal zložitejším. Vytvorenie koalície po posledných voľbách v roku 2023 zabralo sedem mesiacov.

Pravicovo-liberálna VVD uviedla, že na základe dohodnutých zásad o podobe vládnutia medzi D66 a CDA s nimi začne rokovať o zostavení vládnej koalície. Takéto zloženie by malo v dolnej komore holandského parlamentu 66 zo 150 kresiel a na presadzovanie návrhov by potrebovalo podporu opozičných strán.

VVD odmieta byť súčasťou rovnakej koalície ako blok Zelenej ľavice a Strany práce (Groen Links/PvdA) napriek tomu, že by v takomto prípade dosiahli v parlamente väčšinu. Až do vytvorenia novej vlády Holandsko – piatu najväčšiu ekonomiku Európskej únie – vedie úradujúci premiér Dick Schoof.

