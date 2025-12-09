Črtá sa menšinová vláda? Trojlístok strán začal v Holandsku rokovania

Podľa Bumu sa tri strany budú snažiť „dosiahnuť základ pre stabilnú vládu“. Mediátor strávil uplynulé tri týždne posudzovaním možností vytvorenia koalície medzi D66, CDA a inými stranami. Vo svojej záverečnej správe vyzval na pokračovanie rozhovorov s ďalšími subjektami, ale dodal, že v súčasnosti „nevidí možnosť koalície so stabilnou väčšinou v parlamente“.
Agentúra DPA pripomína, že víťazná strana D66 Roba Jettena potrebuje najmenej troch koaličných partnerov na dosiahnutie väčšiny. Do 150-členného parlamentu sa však dostalo až 15 strán a proces rokovaní o zostavení novej vlády sa tak stal zložitejším. Vytvorenie koalície po posledných voľbách v roku 2023 zabralo sedem mesiacov.
Pravicovo-liberálna VVD uviedla, že na základe dohodnutých zásad o podobe vládnutia medzi D66 a CDA s nimi začne rokovať o zostavení vládnej koalície. Takéto zloženie by malo v dolnej komore holandského parlamentu 66 zo 150 kresiel a na presadzovanie návrhov by potrebovalo podporu opozičných strán.
VVD odmieta byť súčasťou rovnakej koalície ako blok Zelenej ľavice a Strany práce (Groen Links/PvdA) napriek tomu, že by v takomto prípade dosiahli v parlamente väčšinu. Až do vytvorenia novej vlády Holandsko – piatu najväčšiu ekonomiku Európskej únie – vedie úradujúci premiér Dick Schoof.Čítajte viac Víťazom volieb v Holandsku je oficiálne sociálnoliberálna strana D66