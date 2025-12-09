Pravda Správy Svet Expremiér Blair nebude v Rade mieru pre Gazu. Ako dôvod sa spomína invázia do Iraku, jeho tím však tvrdí niečo iné

Expremiér Blair nebude v Rade mieru pre Gazu. Ako dôvod sa spomína invázia do Iraku, jeho tím však tvrdí niečo iné

Bývalý britský premiér Tony Blair nebude pre námietky arabských a moslimských krajín súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá má po konci vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas spravovať Pásmo Gazy. Informáciu priniesol denník Financial Times (FT) odvolávajúci sa na svoje zdroje.

09.12.2025 10:44
Tony Blair Foto: ,
Bývalý britský premiér Tony Blair
debata (1)

Blair bol jedinou menovanou osobou pri predstavení 20-bodového mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom septembra. Podľa zdrojov FT s Blairovou účasťou v Rade mieru nesúhlasili niektoré krajiny pre jeho podporu americkej invázie do Iraku v roku 2003 a obavy zo zaujatosti v neprospech Palestínčanov.

Blairovi spolupracovníci však podľa denníka tvrdia, že jeho neúčasť nebude zapríčinená námietkami arabských krajín, ale tým, že Rada mieru má byť tvorená súčasnými svetovými lídrami, čo ho z takejto funkcie automaticky diskvalifikuje.

Britský expremiér by však podľa FT mal byť súčasťou iného telesa – výkonného výboru – spoločne s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom či vyslancom Steveom Witkoffom. Výboru by mal podľa zdrojov FT predsedať bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.

