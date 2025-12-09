Pravda Správy Svet Dlhoročný ruský veľvyslanec v KĽDR „náhle zomrel“. Naposledy ho videli so študentami

Ruský veľvyslanec v Severnej Kórei Alexander Macegora, ktorý desaťročia pôsobil v tejto uzavretej krajine a nedávno dohliadal na rozvoj vzťahov medzi Moskvou a Pchjongjangom, zomrel počas víkendu vo veku 70 rokov, oznámilo v pondelok ruské ministerstvo zahraničných vecí.

09.12.2025 10:42
Macegora Foto: ,
Alexander Macegora počas rokovania so severokórejskou vládnou delegáciou v Pchjongjangu v pondelok 17. marca 2025.
Macegora, ktorý sa veľvyslancom stal v roku 2014, predtým pôsobil ako poradca na ambasáde a zástupca šéfa ázijského oddelenia ruského ministerstva zahraničných vecí. Počas jeho pôsobenia sa vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou zintenzívnili na úroveň, aká nebola zaznamenaná od čias Sovietskeho zväzu. Ruský prezident Vladimir Putin vlani navštívil Pchjongjang po viac ako dvoch desaťročiach.

Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril Putinovi sústrasť nad „náhlym úmrtím“ veľvyslanca a označil to za „srdcervúcu udalosť a veľkú stratu“, najmä v čase, keď bilaterálne vzťahy podľa neho vstupujú do „kľúčovej historickej fázy“. Ministerka zahraničných vecí Severnej Kórey Čoe Son-hui opísala Macegoru ako „cenného priateľa“ a „skúseného diplomata s mnohými talentmi a blízkeho priateľa severokórejského ľudu“.

Macegoru videli na verejnosti ešte minulý utorok, keď sa stretol s ruskými univerzitnými študentmi, ktorí navštevovali kurzy kórejčiny v Moskve, informuje Moscow Times. Fotografie zverejnené ministerstvom zahraničných vecí ho ukazujú pri prednáške a rozhovore s inštruktormi.

Macegora počas sovietskej éry pracoval na obchodných vzťahoch medzi ZSSR a Severnou Kóreou. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzdvihlo jeho „brilantnosť a talent“ a vyjadrilo, že si získal „hlboký rešpekt“ v oboch krajinách.

Severná Kórea sa stala jedným z najbližších spojencov Ruska počas ruskej ofenzívy na Ukrajine, pričom Pchjongjang poslal vojenské jednotky a zbrane na podporu Moskvy. Analytici uvádzajú, že Severná Kórea dostáva od Ruska finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energiu výmenou za vojenskú podporu, čo jej umožňuje obísť prísne medzinárodné sankcie uvalené kvôli jadrovému a raketovému programu.

