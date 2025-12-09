Pravda Správy Svet V Rusku sa zrútil obrovský vojenský transportér. Padol počas skúšobného letu po oprave

V Rusku sa zrútil obrovský vojenský transportér. Padol počas skúšobného letu po oprave

V ruskej Ivanovskej oblasti severovýchodne od Moskvy sa zrútil vojenský transportný lietadlo An-22 so sedemčlennou posádkou na palube, uviedli dnes ruské médiá vrátane štátnej agentúry TASS.

09.12.2025 11:30
Ruské vojenské transportné lietadlo Antonov An-22
Ťažké turbovrtuľové transportné lietadlo vyvinuté v Sovietskom zväze v 60. rokoch 20. storočia. / Zdroj: Ruské ministerstvo obrany

„Podľa predbežných informácií havarovalo v Ivanovskej oblasti lietadlo An-22. Na palube sa nachádzalo sedem ľudí,“ uviedol zdroj agentúry TASS zo záchranných a bezpečnostných zložiek.

Podľa agentúry stroj dopadol do priehradnej nádrže Uvoďskoje severne od mesta Ivanovo a jeho trosky boli nájdené vo vode. „Lietadlo vykonávalo plánovaný skúšobný let po oprave,“ uviedol zdroj TASS.

Príčinu pádu lietadla ani to, či haváriu niekto z posádky prežil, ruské úrady zatiaľ neoznámili. An-22 je ťažký vojenský transportný lietadlo navrhnuté konštrukčnou kanceláriou Antonov v časoch Sovietskeho zväzu. Do služby bolo zaradené v 60. rokoch a dodnes zostáva najväčším lietadlom s turbovrtuľovým pohonom na svete.

Pád ruskej stíhačky SU-35 pri Sevastopole
