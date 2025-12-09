V Rusku sa zrútil obrovský vojenský transportér. Padol počas skúšobného letu po oprave

„Podľa predbežných informácií havarovalo v Ivanovskej oblasti lietadlo An-22. Na palube sa nachádzalo sedem ľudí,“ uviedol zdroj agentúry TASS zo záchranných a bezpečnostných zložiek.
Podľa agentúry stroj dopadol do priehradnej nádrže Uvoďskoje severne od mesta Ivanovo a jeho trosky boli nájdené vo vode. „Lietadlo vykonávalo plánovaný skúšobný let po oprave,“ uviedol zdroj TASS.
Príčinu pádu lietadla ani to, či haváriu niekto z posádky prežil, ruské úrady zatiaľ neoznámili. An-22 je ťažký vojenský transportný lietadlo navrhnuté konštrukčnou kanceláriou Antonov v časoch Sovietskeho zväzu. Do služby bolo zaradené v 60. rokoch a dodnes zostáva najväčším lietadlom s turbovrtuľovým pohonom na svete.Čítajte viac Nečakaná smrť v ruskom hangári: bombardér Su-34 vystrelil pilotov bez varovania