Szijjártó odletel so šéfmi veľkých spoločnosti rokovať do Moskvy. Maďarsko sa chystá na zrušenie sankcií

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó odcestoval do Moskvy, kde bude v utorok rokovať s ruskými predstaviteľmi. Šéfa maďarskej diplomacie sprevádza početná podnikateľská delegácia.

09.12.2025 11:47
Péter Szijjártó Foto:
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó
Szijjártó do ruskej metropoly letel z Istanbulu, kde turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prijal maďarského premiéra Viktora Orbána.

„Prezident Trump vynakladá neuveriteľné úsilie na ukončenie vojny na Ukrajine a my ho zo všetkých síl podporujeme. Keď sa vojna skončí, svetová ekonomika sa môže vrátiť do normálu a v medzinárodných obchodných vzťahoch sa otvoria nové, obrovské príležitosti. Sankcie s nami nebudú vždy, takže musíme byť pripravení zaujať dobrú východiskovú pozíciu v prichádzajúcom novom období. Preto teraz ideme do Moskvy s veľkou obchodno-korporátnou delegáciou,“ napísal Szijjártó v príspevku na Facebooku.

Podľa informácií servera telex.hu sú v delegácii aj zástupcovia maďarských energetických skupín MOL, MVM, ako aj predstavitelia farmaceutickej firmy Richter.

Szijjártó naposledy navštívil ruskú metropolu 28. novembra, keď Viktora Orbána prijal ruský prezident Vladimir Putin. Okrem iného vtedy diskutovali o tom, že Maďari by mali záujem vstúpiť do podnikov v zahraničí, ktoré sú v rukách ruských ropných spoločností postihnutých americkými sankciami.

