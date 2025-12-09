Lietadlá vstúpili do zóny KADIZ okolo 10.00 h miestneho času (2.00 h SEČ). Armáda Južnej Kórey v reakcii na to vyslala svoje stíhačky, uviedol JCS. Podľa JCS lietadlá zaznamenali ešte predtým, ako vstúpili do zóny KADIZ. Nachádzali sa nad vodami východne a južne od krajiny a zónu následne opustili asi po hodine. Žiadne ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.
Do KADIZ-u vstúpili ruské a čínske vojenské lietadlá. Soul vyslal dve stíhačky
Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) v utorok nakrátko vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá, potvrdila juhokórejská armáda. Podľa armádneho Zboru náčelníkov štábov (JCS) lietadlá vzdušný priestor Južnej Kórey neporušili, informovala agentúra Jonhap.
Foto: Wikimedia Commons / Tech. Sgt. William A Keele