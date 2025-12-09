Pravda Správy Svet Do KADIZ-u vstúpili ruské a čínske vojenské lietadlá. Soul vyslal dve stíhačky

Do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) v utorok nakrátko vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá, potvrdila juhokórejská armáda. Podľa armádneho Zboru náčelníkov štábov (JCS) lietadlá vzdušný priestor Južnej Kórey neporušili, informovala agentúra Jonhap.

09.12.2025 11:59
Stíhačka F-35 Foto:
Ilustračné foto: Stíhačky F-35
Lietadlá vstúpili do zóny KADIZ okolo 10.00 h miestneho času (2.00 h SEČ). Armáda Južnej Kórey v reakcii na to vyslala svoje stíhačky, uviedol JCS. Podľa JCS lietadlá zaznamenali ešte predtým, ako vstúpili do zóny KADIZ. Nachádzali sa nad vodami východne a južne od krajiny a zónu následne opustili asi po hodine. Žiadne ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.

Kim asi pripravuje raketový test. USA a Kórea testovali ničivé zbrane
Viac na túto tému: #Čína #Rusko #Južná Kórea #protivzdušná obrana
