Americký tlak je neúprosný. Ukrajinci hlásia zhoršené podmienky po rokovaniach v Kremli. Axios odhaľuje detaily

Server Axios uvádza, že mu to potvrdili dvaja ukrajinskí predstavitelia. Po týždňoch intenzívnej diplomacie sa podľa Axiosu Ukrajinci domnievajú, že súčasný americký plán zvýhodňuje Moskvu a že Washington tlačí na Zelenského oveľa viac než na ruského prezidenta Vladimira Putina. Neidentifikovaný americký predstaviteľ tieto tvrdenia podľa servera poprel s tým, že USA rovnako naliehajú na Putina, aby znížil svoje požiadavky.
Jeden ukrajinský činiteľ pre Axios uviedol, že americký návrh sa z pohľadu Kyjeva zhoršil po tom, čo osobitný americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner minulý týždeň v Kremli viedli s Putinom takmer päťhodinové rokovanie. Podľa ukrajinského zdroja Witkoff s Kushnerom následne od Zelenského žiadali jasný súhlas, keď s ním v sobotu počas dvojhodinového telefonátu o pláne hovorili. „Zdalo sa, že Spojené štáty sa nám snažili rôznymi spôsobmi predať túžbu Ruska ovládnuť celý Donbas a že Američania chceli, aby Zelenskyj počas telefonátu na všetko pristúpil,“ uviedol ukrajinský predstaviteľ.
Diplomatické rokovania sa sústreďujú predovšetkým na požiadavku Moskvy, aby sa Kyjev vzdal celého Donbasu vrátane oblastí, ktoré Rusko nedobylo. Zásadnou témou je aj požiadavka Ukrajiny na silné bezpečnostné záruky zo strany USA, aby sa do budúcna zabránilo ďalšej ruskej agresii. Zelenskyj v pondelok vylúčil, že by sa Ukrajina vzdala svojho územia v prospech Ruska.
Telefonát Američanov so Zelenským nasledoval po trojdňovom maratóne rozhovorov Witkoffa a Kushnera s poradcami ukrajinského prezidenta v Miami. Ukrajinskí aj americkí predstavitelia uviedli, že hoci dosiahli určitý pokrok, nenastal prielom v otázkach územia či bezpečnostných záruk. Trump tvrdil, že vyjednávačom Zelenského sa americký plán páči, a vyjadril sklamanie zo správ, že Zelenskyj si ho neprečítal. Ukrajinský líder počas telefonátu s Witkoffom a Kushnerom poznamenal, že návrh USA dostal len hodinu predtým a ešte ho nečítal, uviedli americké a ukrajinské zdroje.Čítajte viac Bude Európa čakať, kým Putin pošle do Pobaltia 700-tisíc vojakov? Víťazstvo Ruska bude stáť viac ako úspech Ukrajiny
Americký plán obsahoval prísnejšie podmienky než predchádzajúce verzie v otázkach územia či kontroly jadrovej elektrárne v Záporoží a kľúčovú otázku bezpečnostných záruk ponechal nezodpovedanú, uviedol podľa Axiosu ukrajinský predstaviteľ. „Existujú dôležité otázky o území, ktoré treba ďalej prerokovať: kto čo kontroluje, kto kde zostane, kto sa stiahne, a ak sa Ukrajina stiahne z kontaktnej línie, ako zabezpečiť, aby Rusko urobilo to isté a (nepokračovalo) v boji,“ uviedol činiteľ.
Zelenskyj sa v pondelok stretol v Londýne s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Mierové rokovania pokračovali jeho schôdzkou s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Zelenskyj uviedol, že Ukrajina a Európa by chceli svoj návrh podoby mierového plánu dokončiť do dnešného dňa, aby ho mohli odovzdať Spojeným štátom.