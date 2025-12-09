Európa sa búri proti Trumpovej stratégii: Merz žiada nezávislosť od USA, Kallasová poslala odkaz do Washingtonu

„Utvrdzuje ma to v názore, že sa v Európe, a teda aj v Nemecku, z pohľadu bezpečnostnej politiky musíme stať oveľa viac nezávislými od Spojených štátov,“ povedal Merz na tlačovej konferencii počas návštevy spolkovej krajiny Porýnie-Falcko. V rozhovoroch so zástupcami americkej administratívy podľa vlastných slov hovorí, že rozumie princípu „America first“, teda Amerika na prvom mieste. Dodáva však, že „America alone“, teda Amerika osamotená, bez európskych spojencov, nemôže byť v záujme súčasnej americkej vlády.
Nová stratégia Trumpovej administratívy podľa Merza nie je žiadnym prekvapením. Zodpovedá totiž zhruba tomu, čo povedal americký viceprezident J. D. Vance na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii tento rok vo februári. Vance tam predniesol prejav, v ktorom kritizoval Európu za údajne zlý stav demokracie a obviňoval ju z obmedzovania slobody prejavu.
Mnohé body novej americkej stratégie sú podľa Merza pochopiteľné, viaceré ďalšie sú však z európskeho pohľadu „neprijateľné“. „To, že teraz chcú Američania zachraňovať demokraciu v Európe, na to nevidím žiadny dôvod. Keby ju bolo treba zachraňovať, zvládli by sme to sami,“ dodal kancelár.
Kallasová sa ohradila proti kritike
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová sa v utorok ohradila proti kritike slobody v únii a zároveň odporučila zamerať takéto výhrady napríklad na Rusko. Informovala o tom agentúra Reuters. Kallasová tak očividne reagovala na novú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov.
„Európska únia je samotnou podstatou slobody,“ vyhlásila Kallasová. „Kritika týkajúca sa slobôd by mala smerovať iným smerom. Možno na Rusko, kde je zakázaný nesúhlasný názor, kde sú zakázané slobodné médiá, kde je politická opozícia zakázaná, kde je X či Twitter, tak ako ho poznáme, v skutočnosti tiež zakázaný,“ povedala.Čítajte viac Trumpova bezpečnostná stratégia šokuje Európu. Biely dom naznačuje historický obrat. Spojenectvo s USA prežíva najťažší moment
Trump a jeho vláda v novej stratégii obviňujú EÚ a migráciu z toho, čo označujú za bezprostredne hroziaci a úplný kultúrny a civilizačný rozklad Európy. Dokument uvádza, že únia a ďalšie nadnárodné orgány podkopávajú politickú slobodu Európy, ktorá sa potýka s cenzúrou slobody slova, potláčaním politickej opozície, prudkým poklesom pôrodnosti a stratou národnej identity a sebavedomia.
Americký viceprezident J. D. Vance už vo februári na bezpečnostnej konferencii v Mníchove kritizoval európsku migračnú politiku a spochybňoval slobodu slova v európskych krajinách, čím šokoval zástupcov európskeho politického mainstreamu.
V reakcii na novú americkú stratégiu v pondelok vyhlásil predseda Európskej rady António Costa, že Európa nemôže akceptovať hrozbu zasahovania do svojej politiky.Čítajte viac Elon Musk navrhuje rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ jednotlivým štátom
O potláčaní slobôd v EÚ či nadmernej regulácii hovoril aj Elon Musk, ktorému patrí sieť X, predtým známa ako Twitter. Európska komisia obvinila sieť X z porušenia pravidiel únie, konkrétne nariadenia Európskej únie o digitálnych službách (DSA). Teraz jej za to uložila pokutu 120 miliónov eur. Americký minister zahraničia Marco Rubio to označil za útok na americký ľud.
