„Rusko je slabšie, než sa zdá.“ Generál Petraeus ponúka recept na Putinovu porážku: Dá sa zastaviť dvoma ťahmi

Petraeus uvádza, že o tom, či sa rokovania približujú k mieru, je ťažké rozhodnúť. „Ťažko povedať, pretože sú veci, ktoré nevieme, a veľa závisí od ochoty Ruska robiť ústupky.“ Pripomína, že plán bol zredukovaný z 28 na 19 bodov, na ktorých sa USA a Ukrajina zhodli, a existujú otázky, ktoré musia vyriešiť prezidenti Trump a Zelenskyj.
O požiadavkách Moskvy hovorí, že boli „maximalistické – vrátane výmeny Zelenského za proruskú figúru a silnej demilitarizácie Ukrajiny“. Jedným z najspornejších bodov má byť podľa neho predstava, aby Ukrajina odovzdala územia na juhovýchode, ktoré Rusko nielenže nekontroluje, ale ani sa k nim nepriblížilo, vrátane silne opevnených miest, kde Rusko utrpelo mimoriadne vysoké straty pri pokusoch o postup.
Podľa Petraeusa bude otázkou, aké „nezlomné záruky“ Ukrajina dostane, aby sa predišlo ďalšej agresii.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Dva kroky, ktoré prinútia Moskvu ukončiť vojnu
Generál uvádza, že dúfal v dva zásadné kroky na posilnenie ukrajinskej obrany. Podľa Petraeusa by Európa mala súhlasiť s využitím „200–250 miliárd dolárov ruských rezerv zmrazených v európskych bankách, najmä v Belgicku“ ako kolaterálu na garantované dlhopisy Euroclear. Peniaze by podľa neho umožnili získať systémy, ktoré si Ukrajina nevie vyrobiť – najmä tie na obranu proti balistickým raketám a systémy Patriot. Miliardy by tiež pomohli zdvojnásobiť výrobu dronov z 3,5 milióna na 7 miliónov ročne a prekonať finančné a ekonomické problémy na dva až tri roky.
Druhý krok je podľa neho zničenie ruskej ekonomiky. Petraeus pripomína, že EÚ schválila 19. sankčný balík a USA zasiahli Lukoil, Rosnefť a desiatky ďalších subjektov. Podľa neho je ruská ekonomika slabšia, než sa zdá, pričom fond národného blahobytu vyčerpá peniaze budúci rok.
Tvrdí, že treba cieliť na štáty a firmy, ktoré podporujú ruskú vojnovú ekonomiku – „nákupom ropy a plynu, dodávkami čipov, motorov, magnetov, z ktorých väčšina pochádza z Číny“.
Podľa Petraeusa tieto dva kroky môžu donútiť Rusko ukončiť agresiu, keďže Ukrajina už teraz útočí na ruské rafinérie a sklady paliva. „(Ukrajina) Zasiahla 30 percent, podľa niektorých odhadov až 50 percent,“ povedal pre taliansky denník.
Generál ďalej pripomenul, že Ukrajina pridáva do svojho arzenálu rakety Flamingo s oveľa väčším doletom než Tomahawk a väčšími hlavicami. „Musia len zvýšiť ich výrobu. Aj na to by zmrazené aktíva pomohli.“
Bezpečnostné záruky
K otázke, či by Ukrajine stačila garancia podobná článku 5 NATO, generál uvádza, že záleží na jej sile: „Mala by byť nezlomná. A pamätajte, že článok 5 v skutočnosti nie je úplne nezlomný.“
Petraeus tvrdí, že najlepšou garanciou je poskytnúť Ukrajine „masívne množstvo zbraní, munície a technických kapacít“, najmä protivzdušnú a protibalistickú obranu, skôr než vyslanie jednotiek, ktoré by nepomohlo, pokiaľ nie sú priamo na fronte a neprelievajú krv spolu s Ukrajincami.
Vyhlásenia Moskvy a Trumpa
Na ruské tvrdenia, že čoskoro ovládnu celý Doneck, a na Trumpove komentáre Petraeus reaguje jasne: „Nie, ani sa nepriblížili k opevnenej línii.“ Podľa neho Rusko „bojovalo dva roky a utrpelo straty, ktoré si ani ja […] nedokážem predstaviť“.
Generál uzatvára, že ukrajinská obrana je stále odolná a kľúčom k stabilnému mieru je kombinácia vojenskej podpory a silných politických záruk.Čítajte viac Bude Európa čakať, kým Putin pošle do Pobaltia 700-tisíc vojakov? Víťazstvo Ruska bude stáť viac ako úspech Ukrajiny