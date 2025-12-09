Pravda Správy Svet „Rusko je slabšie, než sa zdá.“ Generál Petraeus ponúka recept na Putinovu porážku: Dá sa zastaviť dvoma ťahmi

„Rusko je slabšie, než sa zdá.“ Generál Petraeus ponúka recept na Putinovu porážku: Dá sa zastaviť dvoma ťahmi

Bývalý veliteľ mnohonárodných síl v Iraku, síl USA a NATO v Afganistane a neskorší riaditeľ CIA David Petraeus v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera hovorí, že ako veliteľ dvoch vojen „nikto nepozná cenu konfliktu a netúži po jeho konci viac než tí, ktorí sú doň zapojení“. Podľa neho je zásadné, aby bol konflikt ukončený trvalo, spravodlivo a rozumne.

09.12.2025 13:30
Petraeus uvádza, že o tom, či sa rokovania približujú k mieru, je ťažké rozhodnúť. „Ťažko povedať, pretože sú veci, ktoré nevieme, a veľa závisí od ochoty Ruska robiť ústupky.“ Pripomína, že plán bol zredukovaný z 28 na 19 bodov, na ktorých sa USA a Ukrajina zhodli, a existujú otázky, ktoré musia vyriešiť prezidenti Trump a Zelenskyj.

O požiadavkách Moskvy hovorí, že boli „maximalistické – vrátane výmeny Zelenského za proruskú figúru a silnej demilitarizácie Ukrajiny“. Jedným z najspornejších bodov má byť podľa neho predstava, aby Ukrajina odovzdala územia na juhovýchode, ktoré Rusko nielenže nekontroluje, ale ani sa k nim nepriblížilo, vrátane silne opevnených miest, kde Rusko utrpelo mimoriadne vysoké straty pri pokusoch o postup.

Podľa Petraeusa bude otázkou, aké „nezlomné záruky“ Ukrajina dostane, aby sa predišlo ďalšej agresii.

Dva kroky, ktoré prinútia Moskvu ukončiť vojnu

Generál uvádza, že dúfal v dva zásadné kroky na posilnenie ukrajinskej obrany. Podľa Petraeusa by Európa mala súhlasiť s využitím „200–250 miliárd dolárov ruských rezerv zmrazených v európskych bankách, najmä v Belgicku“ ako kolaterálu na garantované dlhopisy Euroclear. Peniaze by podľa neho umožnili získať systémy, ktoré si Ukrajina nevie vyrobiť – najmä tie na obranu proti balistickým raketám a systémy Patriot. Miliardy by tiež pomohli zdvojnásobiť výrobu dronov z 3,5 milióna na 7 miliónov ročne a prekonať finančné a ekonomické problémy na dva až tri roky.

Druhý krok je podľa neho zničenie ruskej ekonomiky. Petraeus pripomína, že EÚ schválila 19. sankčný balík a USA zasiahli Lukoil, Rosnefť a desiatky ďalších subjektov. Podľa neho je ruská ekonomika slabšia, než sa zdá, pričom fond národného blahobytu vyčerpá peniaze budúci rok.

Tvrdí, že treba cieliť na štáty a firmy, ktoré podporujú ruskú vojnovú ekonomiku – „nákupom ropy a plynu, dodávkami čipov, motorov, magnetov, z ktorých väčšina pochádza z Číny“.

Podľa Petraeusa tieto dva kroky môžu donútiť Rusko ukončiť agresiu, keďže Ukrajina už teraz útočí na ruské rafinérie a sklady paliva. „(Ukrajina) Zasiahla 30 percent, podľa niektorých odhadov až 50 percent,“ povedal pre taliansky denník.

Generál ďalej pripomenul, že Ukrajina pridáva do svojho arzenálu rakety Flamingo s oveľa väčším doletom než Tomahawk a väčšími hlavicami. „Musia len zvýšiť ich výrobu. Aj na to by zmrazené aktíva pomohli.“

Bezpečnostné záruky

K otázke, či by Ukrajine stačila garancia podobná článku 5 NATO, generál uvádza, že záleží na jej sile: „Mala by byť nezlomná. A pamätajte, že článok 5 v skutočnosti nie je úplne nezlomný.“

Petraeus tvrdí, že najlepšou garanciou je poskytnúť Ukrajine „masívne množstvo zbraní, munície a technických kapacít“, najmä protivzdušnú a protibalistickú obranu, skôr než vyslanie jednotiek, ktoré by nepomohlo, pokiaľ nie sú priamo na fronte a neprelievajú krv spolu s Ukrajincami.

Vyhlásenia Moskvy a Trumpa

Na ruské tvrdenia, že čoskoro ovládnu celý Doneck, a na Trumpove komentáre Petraeus reaguje jasne: „Nie, ani sa nepriblížili k opevnenej línii.“ Podľa neho Rusko „bojovalo dva roky a utrpelo straty, ktoré si ani ja […] nedokážem predstaviť“.

Generál uzatvára, že ukrajinská obrana je stále odolná a kľúčom k stabilnému mieru je kombinácia vojenskej podpory a silných politických záruk.

