Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok rázne odmietol tvrdenia európskych krajín, že ruský prezident Vladimir Putin sa usiluje o obnovu Sovietskeho zväzu (ZSSR). Správy o jeho údajných plánoch napadnúť členský štát NATO Peskov označil za „úplnú hlúposť“.

09.12.2025 14:37
Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) hovorí s hovorcom Kremľa Dmitrijom Peskovom
Západní lídri dlhodobo varujú, že v prípade víťazstva na Ukrajine by Putin mohol jedného dňa zaútočiť aj na NATO. Ruský prezident však tieto tvrdenia opakovane odmieta a sám uviedol, že vzhľadom na vojenskú prevahu aliancie nad Ruskom by to nebol rozumný krok.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok Putina obvinil z ambície obnoviť „starý Sovietsky zväz“. Vyhlásil tiež, že Európa sa musí brániť proti údajným jasným ruským zámerom napadnúť NATO, ktoré podľa neho stanovujú ruské štátne doktríny.

Putin v roku 2005 označil rozpad ZSSR za najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia. „Nie je to pravda,“ reagoval Peskov na Merzove vyjadrenia. „Vladimir Putin nechce obnoviť ZSSR, pretože to nie je možné, a sám to opakovane potvrdil,“ pokračoval hovorca Kremľa. „Hovoriť o tom nie je voči našim partnerom úctivé… Zrejme to pán Merz nevie,“ dodal. „Pokiaľ ide o údajné prípravy útoku na NATO, je to úplná hlúposť,“ uzavrel Peskov.

