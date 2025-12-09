„Ľudské safari“. Cherson zažíva bezprecedentný teror. Drony útočia denne, obyvatelia hovoria o love na ľudí

Cherson leží na pravom, západnom brehu rieky Dneper, ktorá v týchto miestach tvorí súčasnú frontovú líniu. Ruské invázne sily veľkú časť Chersonskej oblasti – vrátane jej správneho strediska – na začiatku invázie v roku 2022 obsadili a niekoľko mesiacov okupovali. Pod tlakom ukrajinskej protiofenzívy na jeseň 2022 sa Rusi stiahli z pravobrežnej časti regiónu na ľavý breh Dnepra, no územie západne od rieky – vrátane Chersonu – pravidelne ostreľujú. Východnú časť Chersonskej oblasti Rusi naďalej okupujú.
Hoci Cherson po oslobodení nikdy nebol úplne bezpečný, obyvatelia sa snažili obnoviť aspoň zdanie bežného života, píše Reuters. „Prvé dva roky po tom, čo sme sa vrátili, boli znesiteľné,“ opísal Melnyčenko pre Reuters asi pred mesiacom, keď bola kaviareň ešte otvorená. Iryna, jedna zo zákazníčok, vtedy povedala, že podnik jej pomáha pamätať si stratené časy mieru. „Vždy tu vládne tak príjemná atmosféra, je to spomienka na to, čo teraz nemáme,“ uviedla.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
V posledných mesiacoch Rusi útoky na Cherson zintenzívnili, používajú ničivé klzné bomby aj drony, denne zabíjajú alebo zraňujú civilistov, opísal Reuters. Podľa agentúry z predvojnových približne 300-tisíc obyvateľov zostáva v meste odhadom asi len 60-tisíc ľudí. „Od septembra sa ostreľovanie stalo každodennou záležitosťou, drony lietajú neustále,“ povedal Melnyčenko, ktorý kaviareň nakoniec kvôli bezpečnosti zatvoril. „Čím dlhšie by som zostal, tým vyššia by bola pravdepodobnosť, že by sme boli so zákazníkmi zranení,“ uviedol teraz v telefonickom rozhovore s Reuters zo západoukrajinského Ivano-Frankivsku, kam sa s priateľkou uchýlil.
Agentúra AP už skôr napísala, že Cherson bol jedným z prvých miest, kde Rusi začali proti ukrajinským civilistom používať FPV drony vybavené kamerami, ktorých operátori môžu v reálnom čase sledovať potenciálne ciele. AP zároveň zverejnila zábery z ruských dronov, ktoré zachytila a poskytla agentúre ukrajinská armáda. Na snímkach je okrem iného vidieť, ako drony letia nízko nad ulicami a útočia na autá.
Podľa veliteľa 310. samostatného praporu elektronického boja námornej pechoty Dmytra Ljašoka k Chersonu denne prilieta najmenej 300 bezpilotných lietadiel. Miestni obyvatelia a armáda kvôli ruským útokom začali Cherson prezývať „ľudské safari“. Podľa lekára Jevhena Harana z miestnej nemocnice zdravotníci ošetrujú zranených po dronových útokoch denne, niektoré poranenia sú smrteľné, ďalšie končia amputáciami končatín. „Je to lov ľudí. Niet pre to iného názvu,“ uviedol Haran.
Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pri OSN vo svojej októbrovej správe uviedla, že opakované útoky ruských krátkodosahových dronov vo frontových oblastiach spôsobujú smrť a zranenia civilistov, rozsiahlu skazu a vytvárajú prostredie nátlaku, ktoré núti miestnych opúšťať svoje domovy. Komisia dospela k záveru, že tieto ruské útoky predstavujú zločiny proti ľudskosti. Správa upozorňuje, že tento typ ruských úderov sa týka pravobrežnej časti Chersonskej oblasti, ako aj Mykolajivskej a Dnepropetrovskej oblasti.