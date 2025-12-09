Pravda Správy Svet „Ľudské safari“. Cherson zažíva bezprecedentný teror. Drony útočia denne, obyvatelia hovoria o love na ľudí

„Ľudské safari“. Cherson zažíva bezprecedentný teror. Drony útočia denne, obyvatelia hovoria o love na ľudí

Oleksij Melnyčenko servíroval obyvateľom juhoukrajinského Chersonu kávu a spolu s ňou dávky normálnosti uprostred ruskej delostreleckej paľby a vzdušných útokov tak dlho, ako sa dalo. Nakoniec však kaviareň s názvom Prostir (Priestor) zatvoril. Uviedla to dnes agentúra Reuters, podľa ktorej osud kaviarne svedčí o tom, ako sa život v meste stal nebezpečnejším než predtým. Agentúra AP už skôr upozornila, že miestni obyvatelia a vojaci hovoria v súvislosti s ruskými útokmi na Cherson o takzvanom „ľudskom safari“.

09.12.2025 14:35
debata (1)
Vojnou postihnutá kaviareň v ukrajinskom Chersone, kedysi útočisko, sa teraz zatvára
Video
Zdroj: Reuters

Cherson leží na pravom, západnom brehu rieky Dneper, ktorá v týchto miestach tvorí súčasnú frontovú líniu. Ruské invázne sily veľkú časť Chersonskej oblasti – vrátane jej správneho strediska – na začiatku invázie v roku 2022 obsadili a niekoľko mesiacov okupovali. Pod tlakom ukrajinskej protiofenzívy na jeseň 2022 sa Rusi stiahli z pravobrežnej časti regiónu na ľavý breh Dnepra, no územie západne od rieky – vrátane Chersonu – pravidelne ostreľujú. Východnú časť Chersonskej oblasti Rusi naďalej okupujú.

Hoci Cherson po oslobodení nikdy nebol úplne bezpečný, obyvatelia sa snažili obnoviť aspoň zdanie bežného života, píše Reuters. „Prvé dva roky po tom, čo sme sa vrátili, boli znesiteľné,“ opísal Melnyčenko pre Reuters asi pred mesiacom, keď bola kaviareň ešte otvorená. Iryna, jedna zo zákazníčok, vtedy povedala, že podnik jej pomáha pamätať si stratené časy mieru. „Vždy tu vládne tak príjemná atmosféra, je to spomienka na to, čo teraz nemáme,“ uviedla.

Fotografie AP odhaľujú pravdu o štvrtom roku vojny

Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.

Fotogaléria
Dav smútiacich sa zišiel na pohrebe 15-ročného...
Dievčatá oblečené v tradičnom ukrajinskom kroji...
+24Andrii Rubliuk, starší seržant ukrajinskej...

V posledných mesiacoch Rusi útoky na Cherson zintenzívnili, používajú ničivé klzné bomby aj drony, denne zabíjajú alebo zraňujú civilistov, opísal Reuters. Podľa agentúry z predvojnových približne 300-tisíc obyvateľov zostáva v meste odhadom asi len 60-tisíc ľudí. „Od septembra sa ostreľovanie stalo každodennou záležitosťou, drony lietajú neustále,“ povedal Melnyčenko, ktorý kaviareň nakoniec kvôli bezpečnosti zatvoril. „Čím dlhšie by som zostal, tým vyššia by bola pravdepodobnosť, že by sme boli so zákazníkmi zranení,“ uviedol teraz v telefonickom rozhovore s Reuters zo západoukrajinského Ivano-Frankivsku, kam sa s priateľkou uchýlil.

Agentúra AP už skôr napísala, že Cherson bol jedným z prvých miest, kde Rusi začali proti ukrajinským civilistom používať FPV drony vybavené kamerami, ktorých operátori môžu v reálnom čase sledovať potenciálne ciele. AP zároveň zverejnila zábery z ruských dronov, ktoré zachytila a poskytla agentúre ukrajinská armáda. Na snímkach je okrem iného vidieť, ako drony letia nízko nad ulicami a útočia na autá.

Ukrajinské jednotky držia pozície v meste na frontovej línii a odrážajú útoky dronov
Video
Ukrajinskí vojaci hliadkujú v Kosťantynivke v Doneckej oblasti. / Zdroj: Reuters

Podľa veliteľa 310. samostatného praporu elektronického boja námornej pechoty Dmytra Ljašoka k Chersonu denne prilieta najmenej 300 bezpilotných lietadiel. Miestni obyvatelia a armáda kvôli ruským útokom začali Cherson prezývať „ľudské safari“. Podľa lekára Jevhena Harana z miestnej nemocnice zdravotníci ošetrujú zranených po dronových útokoch denne, niektoré poranenia sú smrteľné, ďalšie končia amputáciami končatín. „Je to lov ľudí. Niet pre to iného názvu,“ uviedol Haran.

Čítajte viac o ruskej vojne proti Ukrajine.

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pri OSN vo svojej októbrovej správe uviedla, že opakované útoky ruských krátkodosahových dronov vo frontových oblastiach spôsobujú smrť a zranenia civilistov, rozsiahlu skazu a vytvárajú prostredie nátlaku, ktoré núti miestnych opúšťať svoje domovy. Komisia dospela k záveru, že tieto ruské útoky predstavujú zločiny proti ľudskosti. Správa upozorňuje, že tento typ ruských úderov sa týka pravobrežnej časti Chersonskej oblasti, ako aj Mykolajivskej a Dnepropetrovskej oblasti.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Cherson
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"