Drony nad francúzskymi vojenskými objektmi pribúdajú. Paríž zatiaľ o provokáciách hovoriť nechce

Drony nad francúzskymi vojenskými objektmi pribúdajú. Paríž zatiaľ o provokáciách hovoriť nechce

Nad základňou francúzskej vojenskej rozviedky prelietali počas troch nocí v novembri možné drony. Dnes to podľa agentúry Reuters oznámilo francúzske letectvo, podľa ktorého je o možných zahraničných provokáciách zatiaľ predčasné hovoriť. Reuters poznamenal, že je to ďalšie hlásenie o dronoch nad vojenskými zariadeniami v krajine. Pred týždňom četníctvo informovalo, že nad základňou nukleárnych ponoriek na polostrove Île Longue na západe Francúzska preletelo niekoľko bezpilotných strojov, prokuratúra následne uviedla, že prípad vyšetruje.

09.12.2025 15:27
Európa už niekoľko mesiacov zápasí s narušovaním vzdušného priestoru nad chránenými objektmi drony. Niekoľko krajín tieto incidenty spája s Ruskom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tieto prípady označuje za hybridnú vojnu. Rusko zodpovednosť odmieta.

Tusk ukázal ruské drony, ktoré prileteli do Poľska
Prvé pozorovanie dronov nad základňou v Creil na severe Francúzska, kde je výcvikové stredisko vojenskej rozviedky, bolo podľa letectva 26. novembra. Vojaci na drony reagovali, ale z vyhlásenia podľa Reuters nie je jasné, či bezpilotné stroje neutralizovali alebo ich let narušili. Helikoptéra so špecializovaným vybavením priletela na miesto až po tom, čo drony zmizli.

Ďalšie hlásenie pochádza z 28. a 30. novembra. Vyhlásenie ale uvádza, že vzhľadom na náročné poveternostné podmienky nebolo možné určiť, či to boli drony, alebo komerčné lietadlá.

Ponorka Čítajte viac Prelet dronov ponad francúzsku ponorkovú základňu na Île Longue pri Breste
