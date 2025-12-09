Drony nad francúzskymi vojenskými objektmi pribúdajú. Paríž zatiaľ o provokáciách hovoriť nechce

Európa už niekoľko mesiacov zápasí s narušovaním vzdušného priestoru nad chránenými objektmi drony. Niekoľko krajín tieto incidenty spája s Ruskom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tieto prípady označuje za hybridnú vojnu. Rusko zodpovednosť odmieta.
Prvé pozorovanie dronov nad základňou v Creil na severe Francúzska, kde je výcvikové stredisko vojenskej rozviedky, bolo podľa letectva 26. novembra. Vojaci na drony reagovali, ale z vyhlásenia podľa Reuters nie je jasné, či bezpilotné stroje neutralizovali alebo ich let narušili. Helikoptéra so špecializovaným vybavením priletela na miesto až po tom, čo drony zmizli.
Ďalšie hlásenie pochádza z 28. a 30. novembra. Vyhlásenie ale uvádza, že vzhľadom na náročné poveternostné podmienky nebolo možné určiť, či to boli drony, alebo komerčné lietadlá.Čítajte viac Prelet dronov ponad francúzsku ponorkovú základňu na Île Longue pri Breste