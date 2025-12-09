Pravda Správy Svet Vodcu provládnych milícií v Sudáne odsúdili za zločiny v Dárfúre na 20 rokov

Medzinárodný trestný súd (ICC) v utorok udelil 20-ročný trest odňatia slobody sudánskemu veliteľovi polovojenských jednotiek, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny pred dvoma desaťročiami. Je to prvý verdikt ICC týkajúci sa zločinov spáchaných v Dárfúre, informovala agentúra DPA, píše TASR.

Súd ešte v októbri uznal Alího Muhammada Alího Abd ar-Rahmána, známeho aj ako Alí Kušajb, za vinného z 27 bodov obžaloby vrátane znásilnenia, vraždy a mučenia, ktoré boli spáchané v sudánskom regióne Dárfúr v rokoch 2003–04.

Súd potvrdil, že obžalovaný bol jedným z najdôležitejších vodcov vládou podporovaných arabských milícií džandžavídi, ktoré sú zodpovedné za zavraždenie približne 300.000 ľudí z regiónu Dárfúr. K vraždám došlo v rokoch 2003–06.

Alí Kušajb dostal nižší trest, ako by si bol zasluhoval. ICC objasnil, že prihliadol na vysoký vek odsúdeného – 76 rokov -, ako aj na to sa súdu dobrovoľne vzdal. Čas, ktorý strávil vo väzbe, sa mu započíta do trestu. Zatiaľ nie je známe, v ktorej krajine si ho odpyká.

