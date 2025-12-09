Očakávanú tlačovú konferenciu s venezuelskou líderkou Machadovou v Osle zrušili

Machadová, ktorá sa naposledy objavila na verejnosti pred 11 mesiacmi, mala prísť na tradičnú tlačovú konferenciu deň pred slávnostným odovzdávaním cien. Toto podujatie v utorok najprv bez vysvetlenia odložili, až kým Nórsky Nobelov inštitút tri hodiny po plánovanom začiatku neoznámil, že stretnutie s novinármi sa „dnes neuskutoční“.
„Sama María Corina Machadová v rozhovoroch uviedla, aká náročná bude cesta do Osla,“ uviedol inštitút v e-maile. „Preto v tejto chvíli nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie o tom, kedy a ako dorazí na slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny za mier.“
Inštitút nešpecifikoval, či sa tlačová konferencia uskutoční neskôr.
Päťdesiatosemročná Machadová vyhrala primárky opozície a v minuloročných prezidentských voľbách plánovala kandidovať proti dlhoročnému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, no vláda jej účasť zakázala. Nahradil ju bývalý diplomat Edmundo González, ktorý predtým nikdy nekandidoval.
Obdobie pred voľbami 28. júla 2024 sprevádzali rozsiahle represie vrátane vyraďovania kandidátov, zatýkania a porušovania ľudských práv. Represie sa ešte vystupňovali po tom, čo Národná volebná rada zložená z Madurových lojalistov vyhlásila jeho víťazstvo napriek presvedčivým dôkazom o opaku.
González vlani požiadal o azyl v Španielsku po tom, čo venezuelský súd na neho vydal zatykač.
Machadová žije na neznámom mieste – údajne vo Venezuele. Na verejnosti sa neobjavila od 9. januára, keď ju krátko zadržali po tom, čo sa pridala k podporovateľom na proteste v Caracase, ktorý napokon prilákal menej ľudí, než opozícia očakávala. Nasledujúci deň Maduro zložil prísahu na svoj tretí šesťročný mandát.
Machadovej osobná prítomnosť na slávnosti je dlhodobo neistá vzhľadom na situáciu vo Venezuele: politička sa obáva, že ak ju úrady nájdu, môžu ju zabiť. Tamojšia prokuratúra nedávno pohrozila, že 58-ročnú Machadovú bude považovať za osobu na úteku, ak opustí krajinu. V prípade návratu z Osla jej hrozí zatknutie alebo zákaz vstupu.