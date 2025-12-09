Krvavé dedičstvo invázie: navrátilci z Ukrajiny majú v Rusku na svedomí vyše 1000 obetí, súdy ich chránia

Podľa štatistiky Vjorstky za necelé štyri roky ruskej vojny proti Ukrajine majú navrátilci na svedomí vraždy celkom 274 ľudí, 163 osôb zomrelo v dôsledku ťažkého ublíženia na zdraví spôsobeného bývalým vojakom, ďalších 78 zahynulo pri dopravných nehodách. Veteráni sa dopustili aj zabitia z nedbanlivosti alebo niekoho nabádali na užívanie drog, čo malo za následok smrť. Celkovo ide o najmenej 551 ľudí, ktorí zomreli kvôli niektorému z bývalých účastníkov bojov na Ukrajine. Ďalších minimálne 465 ľudí kvôli nim utrpelo ťažké zranenia.
Viac než 160 zabitých zomrelo rukou niektorého z kedysi odsúdených. Zo 281 v minulosti odsúdených vojakov, ktorí po návrate z frontu niekoho zabili alebo spôsobili smrteľné zranenie, 142 bolo predtým v trestaneckej kolónii za podobné činy.
Vjorstka v tejto súvislosti spomína prípad istého Farida Chalimova z mesta Nojabrsk, ktorý tento rok v júni zabil svoju známu Annu. Stalo sa to niekoľko mesiacov po tom, čo sa vrátil z frontu. Jedného dňa po práci sa s Annou rozhodli popíjať a keď im alkohol došiel, žena išla do obchodu a vrátila sa aj s priateľmi. Faridovi sa to nepáčilo, hostí vyhnal a počas hádky uškrtil Annu šatkou. Jej telo potom natlačil do chladničky, ktorú pre istotu ešte previazal. Zostalo tam ďalšie tri dni, kým ho objavila polícia. Vyrovnal si to aj s Anniným štekajúcim kokeršpanielom: psa podrezal a hodil do vane. Večer si vzal inteligentné hodinky a telefón svojej obete a odišiel. Susedia zavolali políciu, keď sa z bytu šíril zápach. Farid sa do vojny proti Ukrajine prihlásil z trestaneckej kolónie, kde si odpykával 15-ročný trest za vraždu známeho. Podľa vyšetrovacieho spisu ho zabil v opitosti kvôli urážke.Čítajte viac Vojnové zločiny na kamere: Rusi brutálne popravili ukrajinských zajatcov, všetko si natočili
Za vraždu Anny dostal Chalimov výrazne miernejší trest. Súd Jamalo-Neneckého okruhu, kde Nojabrsk leží, ho poslal na osem rokov a jeden mesiac do nápravnej kolónie s prísnym režimom. Prispelo k tomu to, že sa zúčastnil invázie na Ukrajinu a dostal vyznamenanie. Keď sa Annina kamarátka pýtala na polícii, ako je možné, že tento recidivista vyviazol s nízkym trestom, dozvedela sa, že vinu za prvú vraždu „zmyl krvou počas špeciálnej vojenskej operácie a dostal milosť“.
Podobne tomu bolo v 90 percentách z viac než 700 rozsudkov týkajúcich sa navrátilcov z vojny, ktoré Vjorstka skúmala. Súd považuje za poľahčujúcu okolnosť štátne vyznamenanie, status vojnového veterána, utrpené zranenia alebo vojnové zásluhy. Pri rozhodovaní naopak veľmi často neberie do úvahy to, že páchatelia konali pod vplyvom návykových látok.Čítajte viac Ruský kanibal sa vrátil z vojny. V rodnej vieske sa zotavuje zo zranení. Ľudia sa pýtajú, koho ešte zožerie
Skutočné počty trestných činov budú pravdepodobne výrazne vyššie, pretože vojenské súdy vo veľkej miere od začiatku vojny prestali zverejňovať verdikty týkajúce sa navrátilcov.
Podľa ruských úradov sa do „civilu“ doposiaľ vrátilo 140-tisíc vojakov bojujúcich na Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin v septembri oznámil, že na Ukrajine je nasadených viac než 700-tisíc príslušníkov ozbrojených síl.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.