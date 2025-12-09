Trump tlačí Zelenského do volieb, Brusel sa ho zastáva. Prevzal šéf Bieleho domu vyhlásenia Ruska?

Najprv sa pozrime na to, čo presne uviedol Trump pre Politico. Vládnu garnitúru v Kyjeve obvinil, že využíva vojnu, aby sa Ukrajinci vyhli voľbám. „Myslím si však, že ukrajinský ľud by mal mať možnosť voľby. A možno by vyhral Zelenskyj. Neviem, kto by zvíťazil, ale už dlho nemali voľby. Hovoria o demokracii, ale dostávajú sa do bodu, keď to už demokracia nie je," poznamenal americký líder.
Domáha sa Trump volieb oprávnene? Podľa ústavy prezident vykonáva svoje právomoci do zvolenia novej hlavy štátu (respektíve do inaugurácie). Zo zákona o vojnovom stave vyplýva, že počas jeho platnosti je zakázané vypísať voľby. Tie sa mali konať na jar 2024, keď Zelenskému vypršalo prvé päťročné funkčné obdobie. Pokračujúca vojna to však neumožnila.Čítajte viac List z Charkova: Výstava po nočnom pekle? Psíčkari neverili, že sa jej dožijú
Tvrdenie o tom, že Zelenskyj nie je legitímny prezident a že je nevyhnutné usporiadať voľby, opakovane používajú v Moskve. Šéf Kremľa Vladimir Putin dal najavo, že podpísanie prípadnej mierovej dohody so Zelenským by bolo neplatné, pretože podľa neho na čele štátu už nemá čo hľadať.
Podobne sa vyjadruje ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Jeden príklad z toho, čo povedal v tejto súvislosti: „Samozrejme, že ak Ukrajinci chcú legitímneho prezidenta, musia usporiadať voľby," citovala Lavrova v decembri 2024 agentúra TASS.
Čo sa týka názoru Ukrajincov na možnosť prezidentských volieb počas platnosti vojnového stavu, Zelenskyj medzi Ukrajincami nečelí nijakej výraznej nevôli. Doteraz ani jeden prieskum verejnej mienky neukázal, že by si väčšina voličov želala hlasovať v období, keď sa ich krajina naďalej bráni proti ruskej invázii.
Na Trumpove slová veľmi rýchlo reagovali v Bruseli. Agentúry citovali hovorkyňu Európskej komisie Anittu Hipperovú, ktorá podržala chrbát ukrajinskej hlave štátu: „Prezident Zelenskyj je demokraticky zvolený líder a akékoľvek voľby by sa mali konať, keď to podmienky dovolia."
Reagoval už aj Zelenskyj, ktorý doteraz poukazoval na zmienené právne prekážky pre vypísanie volieb a zároveň argumentoval tým, že by bolo fakticky nepredstaviteľné usporiadať ich pre obrovské bezpečnostné riziká. Teraz takpovediac zariadil miernu spiatočku, no súčasne nepriamo kritizoval výroky šéfa Bieleho domu.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Zelenskyj počas návštevy Ríma podľa agentúry UNIAN povedal, že vyzve parlament, aby upravil legislatívu tak, aby sa voľby mohli uskutočniť aj počas platnosti vojnového stavu. Dodal, že viac sa tým bude zaoberať po návrate zo zahraničia do Kyjeva. Upozornil pritom, že ak by sa naozaj malo hlasovať, potom by očakával od USA a od európskych štátov, že sa postarajú o bezpečnostné garancie počas volieb. Čo si pod tým predstavuje presne, nateraz nekonkretizoval.
Ukrajinský líder pokračoval, že voľby sú jednoznačne domácou záležitosťou, ktorú by nemal nikto ovplyvňovať zvonku. Odmietol pritom podozrenie, že sa svojej funkcie drží zubami-nechtami. „Otázka volieb na Ukrajine podľa mňa závisí od našich ľudí. A toto je otázka pre Ukrajincov, nie pre ľudí iných krajín. Pri všetkej úcte k našim partnerom." povedal podľa UNIAN.
Zelenskyj ešte zopakoval známe tvrdenia o veľkých bezpečnostných rizikách v spojitosti s hlasovaním: „V prvom rade bezpečnosť. Ako sa to dá urobiť? Ako sa to dá spraviť pod útokmi, pod raketami? A otázka týkajúca sa našich vojakov: Ako budú voliť?"Čítajte viac Ruský kanibal sa vrátil z vojny. V rodnej vieske sa zotavuje zo zranení. Ľudia sa pýtajú, koho ešte zožerie