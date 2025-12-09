Babiš ako premiér získal imunitu pred stíhaním vo Francúzsku, uvádzajú experti

Francúzska Národná finančná prokuratúra (PNF) vyšetruje Babiša od roku 2022 kvôli nákupu nehnuteľností na juhu Francúzska respektíve kvôli možným daňovým deliktom. Babiš už skôr akékoľvek previnenie odmietol. Minulý týždeň PNF oznámila ČTK, že jeho vymenovanie do premiérskej funkcie nebude mať na vyšetrovanie dopad.
PNF podľa hovorkyne úradu toto vyšetrovanie uzavrie na konci roka a rozhodne, či Babiša začne stíhať na začiatku roka 2026. Dopady imunity nechcela prokuratúra konkrétnejšie komentovať. "Vyšetrovanie sa nachádza v konečnej fáze a rozhodnutí (o stíhaní alebo odložení, pozn. ČTK) bude prijaté v budúcom roku, "uviedla dnes večer na otázku ČTK hovorkyňa PNF Bérénice Dinhová.
V prípade stíhania bude mať Babiš ako premiér imunitu, zhodujú sa riaditeľ ústavu kriminológie a trestného práva na univerzite Paris-Panthéon-Assas Didier Rebut a advokát špecializovaný na medzinárodné trestné právo William Julié z parížskej kancelárie WJ Avocats. Podľa Juliého ide o osobnú imunitu, ktorú francúzske úrady priznávajú len hlavám štátov, šéfom vlád a ministrom zahraničia.
„Keďže je táto imunita absolútna, tak ho (Babiša) nebudú môcť francúzske úrady stíhať pred koncom jeho (premiérskeho) mandátu,“ uviedol Julié. Poukázal pritom na príklad, keď francúzske úrady nemohli v roku 2001 stíhať líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího kvôli terorizmu, pretože mal ako hlava štátu spomínanú osobnú imunitu.
„Táto imunita znamená, že proti nemu nebude možné použiť žiadny čin donútenia (najmä zadržania) a tiež žiadny čin, ktorý by aj bez donútenia mohol viesť k stíhaniu (najmä predvolania na výsluch),“ uviedol Rebut. Obaja experti dodávajú, že spomínaná osobná imunita sa viaže na premiérsku funkciu. „Imunita tak prestane platiť s koncom funkcie (premiéra),“ uviedol Rebut.
Podľa Rebuta naopak francúzska prokuratúra nemusí brať do úvahy českú parlamentnú imunitu. Podľa českej ústavy poslanci, medzi ktorými je aj Babiš, sú chránení pred stíhaním, ak ich Poslanecká snemovňa nevydá. Podľa Rebuta však zahraničný poslanec nemá vo Francúzsku imunitu, ak teda nezastáva už spomínané funkcie hlavy štátu, ministerského predsedu či šéfa diplomacie.
„Nezáleží na tom, že skutky, ktoré sú mu vytýkané, boli spáchané pred vstupom do funkcie (premiéra) a nemajú politický charakter,“ dodal Rebut.
Transakcia, ktorú francúzske úrady prešetrujú, sa objavila v uniknutých dokumentoch v rámci takzvanej kauzy Pandora Papers. Podľa francúzskeho denníka Le Monde vilu na juhu Francúzska kúpil Babiš v septembri 2009 prostredníctvom reťazca offshorových spoločností. Dve nehnuteľnosti vrátane vily s trojhektárovým pozemkom podľa listu kúpila spoločnosť so sídlom v Monaku. Vtedy ju vlastnila offshorová spoločnosť zo Spojených štátov. Nehnuteľnosti vyšli na 14 miliónov eur, teda asi 338 miliónov korún podľa dnešného kurzu.