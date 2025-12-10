EÚ sa dohodla na znížení emisií, posunula emisné povolenky pre domácnosti o rok

S odvolaním sa na vyhlásenie Európskeho parlamentu to v stredu v noci napísala agentúra Reuters. Tieto zmeny musí ešte formálne schváliť Európsky parlament a členské štáty EÚ.
Tento cieľ bude v praxi vyžadovať 85-percentné zníženie emisií európskeho priemyslu. Umožní tiež krajinám platiť zahraničným štátom za zníženie emisií v mene Európy, aby sa od roku 2036 pokryla zvyšná časť.
Členské štáty sa tiež dohodli, že zavedenie systému nových emisných kvót ETS2 sa odloží o rok a spustí sa až v roku 2028. Systém ETS2 sa vzťahuje na emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave.
Zmeny musí ešte schváliť EP a krajiny EÚ, aby sa stali zákonom, čo je podľa Reuters zvyčajne formalita potvrdzujúca vopred dohodnuté podmienky. Dohoda nadobúda platnosť 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Komisia potom bude každé dva roky hodnotiť pokrok s prihliadnutím na najnovšie vedecké údaje, technologický vývoj a medzinárodnú konkurencieschopnosť EÚ, píše sa vo vyhlásení.
Európska komisia navrhla záväzný klimatický cieľ na rok 2040 na začiatku júla. Stalo sa to napriek výhradám niektorých štátov, ktoré chceli krok odložiť. Návrh prvýkrát počítal s tým, že krajiny EÚ budú môcť využívať takzvané uhlíkové kredity z rozvojových štátov na dosiahnutie cieľa v oblasti emisií.
Medzinárodné uhlíkové kredity umožňujú štátom, firmám alebo organizáciám kompenzovať časť svojich emisií tým, že finančne podporia projekty znižujúce alebo zachytávajúce emisie inde vo svete. Ide napríklad o výsadbu lesa, ochranu dažďových pralesov či investície do obnoviteľných zdrojov.
Európsky zákon o klíme stanovuje cieľ neutrality klímy do roku 2050 ako právne záväznú povinnosť pre všetky členské štáty EÚ. Stanovuje tiež právne záväzný cieľ EÚ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.