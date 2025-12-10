ONLINE: Chvíľu sme tam neboli, ale už sme späť, hovorí Syrskyj o Pokrovsku

6:10 V určitej fáze obrany sa v meste Pokrovsk nenachádzali žiadne ukrajinské jednotky, uviedol hlavný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandr Syrskyj, informuje spravodajca ukrajinskej agentúry Unian.
Podľa Syrského sa však už v novembri podarilo Ukrajinským obranným silám prevziať kontrolu nad časťou mesta a vyčistiť oblasť západne od mesta.
„V určitom bode jesene už naše jednotky neboli v Pokrovsku prítomné kvôli obmedzeným možnostiam. Od 15. novembra sme však vďaka našim útočným akciám dokázali prevziať kontrolu nad približne 13 kilometrami štvorcovými územia v Pokrovsku (z celkovej rozlohy mesta 29 kilometrov štvorcových). Naďalej držíme severnú časť mesta, zhruba pozdĺž železničnej trate. Okrem toho, západne od Pokrovska sme vyčistili a kontrolujeme približne 54 kilometrov štvorcových,“ uviedol podľa Unianu Syrskyj.
Syrskyj uvádza, že Rusko sústredilo v tejto oblasti až 156-tisíc vojakov. Taktiež povedal, že dal príkaz stiahnuť ukrajinských vojakov z pozícií niekoľko kilometrov od Pokrovska, kde nebola možná ich rotácia, lebo držať ich tam by bolo neúčelné. O situácii v Myrnohrade hovorí, že nie je obkľúčený a hoci je to komplikované, logistika funguje.
„Pokrovsk a Myrnohrad sú dobre opevnené oblasti našej obrany a táto obrana pokračuje,“ povedal a dodal, že Rusi už najmenej šesťkrát oznámili, kedy budú kontrolovať celý Donbas a nedokázali to.