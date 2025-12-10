Pravda Správy Svet Na americkej univerzite v štáte Kentucky sa strieľalo, vyhasol jeden život

Pri streľbe na Kentucky State University v utorok prišla najmenej jedna osoba o život a ďalšia utrpela kritické zranenia. Polícia uviedla, že podozrivý je vo väzbe, informuje agentúra AP.

10.12.2025 06:50
Na pôde kampusu Štátnej univerzity v Kentucky v meste Frankfort došlo 9. decembra 2025 k streľbe.
Polícia v hlavnom meste Frankfort štátu Kentucky oznámila, že areál univerzity je uzavretý. Televízia WLKY z Louisville odvysielala zábery, na ktorých vidno policajné vozidlá pred budovami internátu a pásky ohraničujúce miesto činu na nádvorí.

Úrad guvernéra potvrdil, že došlo k streľbe. „Budeme zdieľať ďalšie informácie, akonáhle budú k dispozícii,“ uviedol guvernér Andy Beshear v príspevku na platforme X. „Polícia je na mieste a podozrivého zadržali. Modlime sa za všetkých, ktorých tento incident postihol.“

Kentucky State University založili v roku 1886, študuje na nej približne 2 200 študentov.

