Trump chce zasiahnuť do konfliktu v juhovýchodnej Ázii. Thajsko a Kambodža opäť bojujú, státisíce ľudí utekajú

Americký prezident Donald Trump počas svojho vystúpenia pred podporovateľmi v meste Mount Pocono uviedol, že len málokto iný dokáže „telefonátom zastaviť vojnu dvoch veľmi mocných krajín, Thajska a Kambodže“. Poukázal pritom na minulé medzinárodné mierové dohody, ktoré podľa vlastných slov sprostredkoval. Americký prezident uviedol, že dnes zrejme bude so zástupcami oboch znepriatelených štátov telefonicky hovoriť.
Trump už v júli tohto roka sprostredkoval prímerie medzi oboma krajinami po päťdňových bojoch, ktoré si vtedy vyžiadali 43 mŕtvych a približne 300 000 vysídlených osôb. Americký prezident po obnovení násilia obe krajiny vyzval na dodržiavanie tohto prímeria a očakáva, že vlády „v plnej miere dodržia svoje záväzky ukončiť tento konflikt“. K okamžitému ukončeniu bojov a návratu k prímeriu už skôr vyzval aj americký minister zahraničia Marco Rubio alebo premiér Malajzie Anwar Ibrahim.
Zomrelo už 11 ľudí
Ťažké boje pozdĺž 800-kilometrovej hranice medzi Thajskom a Kambodžou pokračovali aj v utorok a stredu.
Na thajskej strane sa do úkrytov presunulo viac ako 400 000 ľudí, ktorých bezpečnosť bola ohrozená, povedal hovorca thajského ministerstva obrany. V piatich kambodžských provinciách sa naopak do úkrytu alebo k rodinným príslušníkom evakuovalo 101 229 osôb. Celkovo museli pre bezprostredné ohrozenie opustiť svoje domovy státisíce ľudí.
Nový konflikt si doteraz vyžiadal najmenej 11 mŕtvych – štyroch thajských vojakov a sedem kambodžských civilistov. Okrem obetí bolo podľa agentúry Reuters zranených 20 kambodžských civilistov a 68 thajských vojakov.
V reakcii na vyhrotený konflikt Kambodža v stredu odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie 2025, ktorých hostiteľom je Thajsko. Túto informáciu potvrdil pre agentúru AFP vysoký predstaviteľ SEA Games Akarin Hiranprueck.Čítajte viac Thajsko a Kambodža sa vzájomne obvinili z nových útokov na spornej hranici
Stupňovanie konfliktu a porušovanie dohôd
Kambodžania v nedeľu podľa Bangkoku zranili dvoch thajských vojakov, na čo Thajsko odpovedalo paľbou. Phnompenh ale uviedol, že jeho vojaci najprv nereagovali na thajské útoky a až potom začali odvetu. Kambodža údajne nasadila artilériu a tanky, zatiaľ čo Thajsko vykonalo vzdušné údery.
Hovorca thajského ministerstva obrany zdôraznil, že vojenské operácie krajiny sú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a zasahujú „výlučne proti vojenským cieľom“, zatiaľ čo Kambodža podľa neho naďalej útočí na nevinných civilistov a civilné objekty.
Tohtoročná vlna násilností sa zdvihla po smrti kambodžského vojaka, ktorý zomrel 28. mája na hraniciach po prestrelke s thajskými vojakmi. Situácia sa potom vyostrila 23. júla, keď Bangkok obvinil Phnompenh z nastraženia mín, ktoré v spornej oblasti zranili najmenej piatich thajských vojakov.
Obe krajiny podpísali 28. júla dohodu o prímerí, ktorá nasledovala po Trumpovom ekonomickom tlaku. Hoci sa obe strany od uzavretia dohody navzájom obviňovali z jej porušovania, 26. októbra v Malajzii podpísali rozšírené prímerie. Thajsko potom 10. novembra pozastavilo mierovú dohodu po tom, ako mína na hraniciach zranila dvoch thajských vojakov.
Storočný spor o hranice a chrámy
Dlhodobý pohraničný konflikt vyvoláva spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti. Thajsko a Kambodža sa už viac ako sto rokov snažia získať kontrolu nad nevymedzenými oblasťami pozdĺž asi 820 kilometrov dlhej spoločnej pozemnej hranice. Tú stanovilo v roku 1907 Francúzsko, ktorého kolóniou vtedy Kambodža bola.
Obe strany si okrem iného nárokujú územie okolo hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. storočia, ktorý je v zozname UNESCO. Thajsko si nárokuje toto územie preto, že kontroluje hlavné prístupové cesty k objektu, zatiaľ čo obe strany si celkovo nárokujú niekoľko hraničných chrámov.